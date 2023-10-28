نمایش عروسکی «مامان»‌ در تئاترشهر/ این اجرا برای بزرگسالان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، نمایش عروسکی«مامان» به کارگردانی الهام سلج محمودی ویژه بزرگسالان، از ۸ آبان‌ ماه ساعت ۲۰:۳۰ در تالار سایه تئاترشهر به صحنه می‌رود.

مرجان نامورآزاد، رویا ناصری،‌ علی باروتی، صبا قدیمی و معصومه آرواز در این نمایش به عنوان بازی‌دهنده عروسک حضور دارند، همچنین ملیحه شبانیان، علی باروتی و رویا ناصری به عنوان صداپیشه با گروه نمایشی «چهل و سه» همکاری می‌کنند.

نمایش «مامان»‌ جزو آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک محسوب می‌شود و روایت ناگزیر انتخاب انسان ها است، انتخابی میان مسئولیت‌ها و رویاهای شخصی.