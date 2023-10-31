راه اندازی ۶ مرکز ملی آفرینش فناوری تا پایان برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی در نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه نانو و فناوری که امروز در محل ستاد برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه ستاد نانو یکی از تاثیرگذارترین و جریان سازترین ستادهای توسعه علم و فناوری در حوزه نانو محسوب می شود، اظهار کرد: ستاد نانو در زمینه ترویج فناوری نانو بین‌ مردم عملکرد خوبی داشته و توانسته جریانی درست همزمان با ظهور فناوری نانو راه‌اندازی کند تا کشور به سمت تولیدات علمی نانوفناوری حرکت کند.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه به ستادهای دیگر توصیه می‌کنیم از الگوی ستاد نانو در حوزه ترویج و تولید علم و محصول استفاده کنند، افزود: تا پایان برنامه هفتم توسعه به دنبال این هستیم که ۶ مرکز آفرینش فناوری داشته باشیم که یکی از آن ها مرکز آفرینش ریزفناوری و میکروالکترونیک است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ادامه داد: ۲۰ سال تجربه کار ستاد نانو باعث شده که دستاوردها و تعداد زیادی فناوری به وجود بیاید که یا باید به فناوری های جدید تبدیل و یا کاربردی شوند؛ لذا توسعه این فناوری ها برای ایجاد اقتصاد، گردش مالی و بازگشت سرمایه محورهای جدید این دوره از ستاد به شمار می‌رود.

وی ضمن بیان این مطلب که در تمام سفرهای خارجی که تاکنون داشته ام و همچنین در دیدار با وزرای خارجی در معاونت، حوزه فناوری های نانو به عنوان یکی از محورهای اصلی و مورد تاکید در همکاری های علمی و فناوری مطرح بوده است، تصریح کرد: این همکاری ها از جنس انتقال علمی و هم تجهیز کشورها با آزمایشگاه ها و تجهیزات بومی ساخت داخل بوده و هم از جنس همکاری های مشترک در حوزه دستاوردهای نانو فناوری مثل سلامت، کشاورزی، آب، غذا و ....

دهقانی خاطرنشان کرد: ایران از نگاه جهان به همت تلاش مدیران سابق، در دنیا در حوزه نانو به نوعی قدرت شناخته شده و به رسمیت شناخته شده است و تمام کسانی که به کشورمان سفر می کنند یکی از حوزه های مورد تاکیدشان حوزه نانو بوده و کشورهای دنیا، ایران را به پیشتازی در این حوزه می شناسند. این فصل از ستاد می خواهد از این شناخت و از این برند یک استفاده جدی کند و آن توسعه همکاری های بین المللی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با بیان اینکه دستاوردهای چهاردهمین نمایشگاه نانو چشمگیر و متفاوت است و قراردادهای خوبی منعقد خواهد شد، درباره اضافه شدن بخش میکرو به ستاد نانو و بودجه این ستاد توضیح داد و گفت: منابعی که به ستاد تخصیص داده می شود، لزوما و صرفا منابع مستقیم ستاد نیست؛ یک منبعی ستاد دارد که باید آن را بهینه سازی کند. به عنوان مثال در حوزه میکرو خیلی به نسبت آنچه که باید باشد عقب هستیم، در بحث میکروالکترونیک، سنسورها یا حسگرها ما یک پنجره فرصت هایی داریم که همین چند سال قرار است باشد و بعد از آن فرصت از دست خواهد رفت. در حوزه نانو به یک شرایط پایدار رسیده ایم اما در حوزه میکرو باید به جلو همچنان حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: سهم ستاد از منابع تبصره ۱۸، منابع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان، پتانسیل ستاد از محل منابع مستقیم و منابع در اختیار معاونت که تا هزار میلیارد تومان قابل تخصیص است بسته به اینکه برنامه ها چقدر کیفی تعریف شوند، از منابع مستقیم و غیرمستقیم ستاد نانو و میکرو به شمار می رود. یکی از کارکردهای اصلی ستاد این است که این بودجه ولو اندک را برای به هم رسانی سرمایه گذاران هزینه کند. سال گذشته فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش محصولات نانو بوده است.