مهلت ارسال مقاله به سومین کنگره بین المللی امام رضا(ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بینالمللی امام رضا (ع) و علوم روز در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین نامگرفته است، برگزار میشود.
این رویداد بینالمللی در محورهای مختلف علوم مبتنی بر سیره و تعالیم عالم آل محمد (ص) از جمله اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فرهنگ و ارتباطات و همچنین بخش ویژه امام رضا (ع) و تحول دانشبنیان برگزار میشود.
تدارک پنج نشست علمی با حضور نخبگان و پژوهشگران ملی و بینالمللی، برپایی سه کارگاه تخصصی در زمینه مهارتهای مطالعه و پژوهش در علوم و معارف امام رضا (ع)، حمایت و تقدیر از کتب و پایاننامههای برتر، چاپ مقالات برتر در مجله امام رضا (ع) و علوم روز و سایر مجلات پژوهشی و نمایهسازی در پایگاههای علمی از جمله اقدامات و برنامههای این کنگره خواهد بود.
فراخوان مقالات در سیره و تعالیم امام رضا علیه السلام در حوزههای اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم حقوقی، علوم پزشکی و سلامت، علوم ارتباطات، علوم نظامی و امنیتی، هنر، معماری و شهرسازی، تاریخ زندگانی، خانواده و فرزندان و دیگر موضوعات مرتبط را داراست.
مهلت ارسال مقالات به صورت چکیده تا ۱۵ آبان و اصل مقالات تا پایان آبان است.
ایمیل جهت ارسال مقالات:
Science@imamreza.ac.ir
راهنما: ۰۵۱۳۸۰۴۱ داخلی ۳۱۲۰
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