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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

مهلت ارسال مقاله به سومین کنگره بین المللی امام رضا(ع) اعلام شد

مهلت ارسال مقاله به سومین کنگره بین المللی امام رضا(ع) اعلام شد

سومین کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) در محورهای مختلف علوم مبتنی بر سیره و تعالیم عالم آل محمد (ص) از جمله اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم پزشکی و ... برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) و علوم روز در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گرفته است، برگزار می‌شود.

این رویداد بین‌المللی در محورهای مختلف علوم مبتنی بر سیره و تعالیم عالم آل محمد (ص) از جمله اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فرهنگ و ارتباطات و همچنین بخش ویژه امام رضا (ع) و تحول دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

تدارک پنج نشست علمی با حضور نخبگان و پژوهشگران ملی و بین‌المللی، برپایی سه کارگاه تخصصی در زمینه مهارت‌های مطالعه و پژوهش در علوم و معارف امام رضا (ع)، حمایت و تقدیر از کتب و پایان‌نامه‌های برتر، چاپ مقالات برتر در مجله امام رضا (ع) و علوم روز و سایر مجلات پژوهشی و نمایه‌سازی در پایگاه‌های علمی از جمله اقدامات و برنامه‌های این کنگره خواهد بود.

فراخوان مقالات در سیره و تعالیم امام رضا علیه السلام در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم حقوقی، علوم پزشکی و سلامت، علوم ارتباطات، علوم نظامی و امنیتی، هنر، معماری و شهرسازی، تاریخ زندگانی، خانواده و فرزندان و دیگر موضوعات مرتبط را داراست.

مهلت ارسال مقالات به صورت چکیده تا ۱۵ آبان و اصل مقالات تا پایان آبان است.

ایمیل جهت ارسال مقالات:

Science@imamreza.ac.ir

راهنما: ۰۵۱۳۸۰۴۱ داخلی ۳۱۲۰

مهلت ارسال مقاله به سومین کنگره بین المللی امام رضا(ع) اعلام شد

کد مطلب 5926549

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