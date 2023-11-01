مهلت ارسال مقاله به سومین کنگره بین المللی امام رضا(ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) و علوم روز در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گرفته است، برگزار می‌شود.

این رویداد بین‌المللی در محورهای مختلف علوم مبتنی بر سیره و تعالیم عالم آل محمد (ص) از جمله اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فرهنگ و ارتباطات و همچنین بخش ویژه امام رضا (ع) و تحول دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

تدارک پنج نشست علمی با حضور نخبگان و پژوهشگران ملی و بین‌المللی، برپایی سه کارگاه تخصصی در زمینه مهارت‌های مطالعه و پژوهش در علوم و معارف امام رضا (ع)، حمایت و تقدیر از کتب و پایان‌نامه‌های برتر، چاپ مقالات برتر در مجله امام رضا (ع) و علوم روز و سایر مجلات پژوهشی و نمایه‌سازی در پایگاه‌های علمی از جمله اقدامات و برنامه‌های این کنگره خواهد بود.

فراخوان مقالات در سیره و تعالیم امام رضا علیه السلام در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم حقوقی، علوم پزشکی و سلامت، علوم ارتباطات، علوم نظامی و امنیتی، هنر، معماری و شهرسازی، تاریخ زندگانی، خانواده و فرزندان و دیگر موضوعات مرتبط را داراست.

مهلت ارسال مقالات به صورت چکیده تا ۱۵ آبان و اصل مقالات تا پایان آبان است.

ایمیل جهت ارسال مقالات:

Science@imamreza.ac.ir

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