اهدای ۱۷۵ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم سرپل‌ ذهاب

کیومرث یاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به لطف خداوند سبحان با همکاری بنیاد علوی و مرکز نیکوکاری شهدای بازی دراز تعداد ۱۷۵ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم شهرستان سرپل ذهاب اهدا شد.

وی افزود: ارزش ریالی هر یک از بسته‌های اهدایی سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده که با مشارکت خیرین عزیز و با هدف ایجاد نشاط روحی و انگیزه تلاش در دانش آموزان عزیز تهیه و تقدیم شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب تصریح کرد: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط معنوی خیرین و فرزندان تحت حمایت طی برنامه ریزی انجام شده بسته‌های اهدایی در فضایی کاملاً امید بخش در قالب هدایای تحصیلی به دانش آموزان اهدا شد.

یاری نژاد گفت: به امید خدا با عنایت به فعالیت کارشناسان دلسوز و پرتلاش این نهاد مقدس در سال تحصیلی جاری بی شک شاهد مراحل بیشتر برای تأمین امکانات رفاهی-تحصیلی ایتام و محسنین از سوی نیکوکاران خواهیم بود.