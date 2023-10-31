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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب خبر داد؛

اهدای ۱۷۵ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم سرپل‌ ذهاب

اهدای ۱۷۵ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم سرپل‌ ذهاب

کرمانشاه- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب از اهدای ۱۷۵ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم این شهرستان خبر داد.

کیومرث یاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به لطف خداوند سبحان با همکاری بنیاد علوی و مرکز نیکوکاری شهدای بازی دراز تعداد ۱۷۵ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم شهرستان سرپل ذهاب اهدا شد.

وی افزود: ارزش ریالی هر یک از بسته‌های اهدایی سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده که با مشارکت خیرین عزیز و با هدف ایجاد نشاط روحی و انگیزه تلاش در دانش آموزان عزیز تهیه و تقدیم شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب تصریح کرد: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط معنوی خیرین و فرزندان تحت حمایت طی برنامه ریزی انجام شده بسته‌های اهدایی در فضایی کاملاً امید بخش در قالب هدایای تحصیلی به دانش آموزان اهدا شد.

یاری نژاد گفت: به امید خدا با عنایت به فعالیت کارشناسان دلسوز و پرتلاش این نهاد مقدس در سال تحصیلی جاری بی شک شاهد مراحل بیشتر برای تأمین امکانات رفاهی-تحصیلی ایتام و محسنین از سوی نیکوکاران خواهیم بود.

کد مطلب 5926579

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