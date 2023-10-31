ابراهیم پیرزادیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای آموزش، ترویج و جلب مشارکت مردم توانستیم ۶ هزار و ۷۳۷ نفر را به عنوان همیار طبیعت در استان جذب کنیم و کار ساماندهی آن‌ها نیز انجام شده است.

وی بیان داشت: باتوجه به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی در استان اداره کل منابع طبیعی به تنهایی قادر به مدیریت این عرصه‌ها نیست بنابراین نیاز به مشارکت مردم جهت حفظ این عرصه‌ها وجود دارد.

وی بیان داشت: از تعداد همیاران طبیعت ایلام، یک هزار و ۸۷۸ نفر به عنوان همیار طبیعت جذب و ساماندهی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی اظهار داشت: همیاران طبیعت بازوان توانمند برای حفاظت از منابع طبیعی هستند و این افراد با برقراری ارتباط مناسب و موثر با مردم محلی و بومی منطقه، زمینه بهره برداری مناسب و مطلوب از عرصه‌های منابع طبیعی را فراهم و از تخریب و تصرف آن جلوگیری می‌کنند.

پیرزادیان ادامه داد: طرح همیاران طبیعت یکی از طرح‌های موفق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش ترویج و آموزش جوامع محلی است که اقشار مختلف درقالب همیاران دانش‌آموزی، مروج و محافظ ارائه خدمت می‌کنند.

وی عنوان کرد: بحث دیگر، تشکیل تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی با محوریت جوامع محلی است به طوری که افراد ساکن در مناطق روستایی و عشایری را در قالب تعاونی‌های مرتع‌داری، تعاونی‌های جنگلداری، تعاونی‌های بهره‌برداری آموزش و ساماندهی می‌کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام تصریح کرد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه، جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی، ساماندهی علاقمندان و دوستداران منابع طبیعی به عنوان همیار طبیعت همواره در دستور کار مجموعه همکاران ما قرار دارد.

پیرزادیان بیان کرد: ما به موضوع مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی اعتقاد داریم با اقدامات ترویجی در تلاش هستیم با همکاری مردم بتوانیم منابع طبیعی را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: در راستای اقدمات ترویجی نیز تفاهم نامه‌های نیز با ادارت کل بخصوص در راستای طرح یک میلیارد اصله درخت بسته شده است تا بتوانیم علاوه بر توسعه فضای سبز و جنگلی در استان برنامه و اهداف سازمانی خود وعده دولت سیزدهم در این راستان محقق شود.