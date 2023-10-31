حضور همراه اول با رویکرد تجربه آینده در نمایشگاه آیتکس مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رویداد «آیتکس ۱۴۰۲» از فردا چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ به مدت چهار روز در محل نمایشگاه های بین المللی شهر مشهد برگزار می شود و همراه اول به عنوان حامی، با پکیجی از محصولات و سرویس های فناورانه خود در این نمایشگاه حضور دارد.

با توجه به اینکه نمایشگاه آیتکس تمامی حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ‌ارتباطات اعم از هوش مصنوعی، موبایل، سخت افزار، نرم افزار، بلاکچین و شهر هوشمند را پوشش می دهد، همراه اول سعی بر تنوع در ارائه محصولات و سرویس های نمایشگاهی اش داشته است.

بنابراین در قالب چند زون تخصصی که شامل حوزه های «گیم با استفاده از فناوری های نوین»، «معرفی MEC و ۵G»، «سبک زندگی دیجیتال با سرویس های گردشگری، اوانو و اپراتور سلامت»، «هوشمندسازی با سرویس های هوشمندسازی انرژی در بخش خانگی و اداری، صنعتی و کشاورزی» و «راه حل های کسب و کاری و سازمانی نظیر سرویس های آواک، تبلیغات مبتنی بر مکان و اتصال شعب» می شود، میزبان بازدیدکنندگان از آیتکس ۱۴۰۲ خواهد بود.

همراه اول که با دارا بودن بیشترین تعداد مشترکان اینترنت در کشور، لقب لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال را به دنبال خود می کشد و مجهز به آخرین نسل از فناوری ارتباطی در دنیاست، رویکرد خود را بر توسعه جریان های درآمدی با ارائه مدل های تجاری نوین برای رقابتی ماندن گذاشته است.

لذا سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء با هدف ارائه خدمات نوآورانه بخشی از رویکرد اپراتور اول تلفن همراه است تا بتواند به حفظ روند ارائه خدمات قابل اعتماد و باکیفیت به مشترکان مبادرت ورزد.

تلاش همراه اول در نمایشگاه آیتکس هم سعی بر این است تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه، سرویس های دیجیتال و راهکارهای هوشمندسازی، گوشه ای از تلاش های متخصصان کشورمان در حوزه ارتباطات دیجیتال را نمایه سازی کند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در این نمایشگاه که فرصت خوبی برای شبکه سازی و الگوبرداری برای کسب و کارهای نوپاست، آماده انتقال تجارب خود در حوزه هوشمندسازی و عوایدی که استفاده از فناوری های پیشرفته همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای بهینه سازی عملکرد شبکه و موارد مشابه می تواند به دنبال داشته باشد، به استارتاپ هاست.

این رویداد از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در نمایشگاه بین‌المللی مشهد میزبان علاقه مندان است.