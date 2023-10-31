به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله هاشم الصیامی رئیس مرکز اسناد ملی و عضو شورای انصارالله یمن و هیأت همراه، ضمن حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با علیرضا مختارپور رئیس سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار رئیس مرکز اسناد ملی یمن با بیان پیشینه تاریخی و قدمت اسنادی این کشور، ابراز امیدواری کرد این دیدار که بسیار کوتاه و پربار بود، به گام‌های اجرایی در تعاملات دو طرف بیانجامد.

مختارپور نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، حمایت و پشتیبانی از مرکز اسناد ملی یمن را وظیفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانست.

وی همچنین ضمن معرفی اجمالی کارکردها و خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آمادگی سازمان را برای هرگونه همکاری در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، دیجیتال‌سازی و تبادل منابع متنی و دیجیتال کتابخانه‌ای و اسنادی اعلام، و بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو سازمان و عملیاتی کردن آن تاکید کرد.

همچنین در این دیدار فاطمه صدر معاون پژوهش و منابع دیجیتال، عصمت مؤمنی معاون کتابخانه ملی، میترا حاجیان سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل و علی عاشورلو مشاور رئیس سازمان حضور داشتند.