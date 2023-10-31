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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

مختارپور مطرح کرد؛

کتابخانه ملی حمایت از مرکز اسناد یمن را وظیفه خود می‌داند

کتابخانه ملی حمایت از مرکز اسناد یمن را وظیفه خود می‌داند

رئیس کتابخانه ملی در بازدید رئیس مرکز اسناد یمن از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: حمایت از مرکز اسناد یمن را وظیفه خود می‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله هاشم الصیامی رئیس مرکز اسناد ملی و عضو شورای انصارالله یمن و هیأت همراه، ضمن حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با علیرضا مختارپور رئیس سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار رئیس مرکز اسناد ملی یمن با بیان پیشینه تاریخی و قدمت اسنادی این کشور، ابراز امیدواری کرد این دیدار که بسیار کوتاه و پربار بود، به گام‌های اجرایی در تعاملات دو طرف بیانجامد.

مختارپور نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، حمایت و پشتیبانی از مرکز اسناد ملی یمن را وظیفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانست.

وی همچنین ضمن معرفی اجمالی کارکردها و خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آمادگی سازمان را برای هرگونه همکاری در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، دیجیتال‌سازی و تبادل منابع متنی و دیجیتال کتابخانه‌ای و اسنادی اعلام، و بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو سازمان و عملیاتی کردن آن تاکید کرد.

همچنین در این دیدار فاطمه صدر معاون پژوهش و منابع دیجیتال، عصمت مؤمنی معاون کتابخانه ملی، میترا حاجیان سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل و علی عاشورلو مشاور رئیس سازمان حضور داشتند.

کد مطلب 5926640

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