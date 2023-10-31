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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

رئیس اداره راهداری ازنا مطرح کرد؛

رفع ۳ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های ازنا

رفع ۳ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های ازنا

ازنا - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا از رفع سه‌نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد درگاه پور امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به عملکرد این اداره در هفت‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: باهدف نگهداری راه، تقلیل میزان خرابی، افزایش عمر راه‌ها و کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه، روکش آسفالت شش کیلومتر از راه‌های اصلی و بهسازی سه کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: تنقیه و لایروبی ۹۰ دستگاه پل در محور اصلی فرعی و روستایی، ۷۰۰ تن لکه‌گیری و چاله گیری، ریزش برداری و پاک‌سازی محورها ۱۲ کیلومتر، تیغ‌زنی و تسطیح محورهای روستایی به طول ۱۲ کیلومتر، ایجاد ۴۰ کیلومتر هره خاکی و تعمیر و مرمت یک دستگاه پل آسیب‌دیده در محور روستایی «طیان» را به‌عنوان بخشی دیگری از اقدامات هفت‌ماهه در حوزه راهداری برشمرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا، تصریح کرد: رفع سه‌نقطه حادثه‌خیز، ۱۰ کیلومتر شانه سازی، ۱۳۰ کیلومتر قنو زنی و ایجاد کانال، راه‌اندازی ۵ دستگاه ماشین‌آلات و آسفالت راه روستایی «گلیجرد» «دومنی» به طول سه کیلومتر، بخش دیگری از اقدامات شاخص طی هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در شهرستان ازنا است.

درگاه پور، بیان کرد: ۹۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۴۰۰ استوانه ایمنی، نصب ۵۵۰ تابلو و علائم ایمنی هشداردهنده، نصب هزار عدد چشم‌گربه‌ای، نصب ۳۷ سرعت‌کاه، تولید و نصب ۲۷۰ فلش بتنی، نصب ۷۰ عدد بشکه ایمنی، ۵۰ مورد اخطار به متجاوزان حریم راه از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم است.

وی به عملکرد این اداره در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: در این مدت، کنترل دروازه‌ای ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان حمل‌ونقل کالا، ۲۵ گشت مشترک با پلیس و ۱۵۰ دستگاه ناوگان متخلف به کمیسیون‌های مربوط معرفی شده است.

کد مطلب 5926671

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    نظرات

    • همشهری IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      10 1
      پاسخ
      سلام واقعا خسته نباشید .ما که جز سرعت گیر زیاد کردن چیزی ندیدیم
    • محسن BR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      2 1
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      سلام وبا تشکر از شما که داخل شهر دورود .هر روز یکی از خیابان‌ها یا کوچها رو باسرعت میکنید وتا سالها ولش میکنید به امان خدا..خدا قوت.

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