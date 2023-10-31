به گزارش خبرنگار مهر، سجاد درگاه پور امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به عملکرد این اداره در هفت‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: باهدف نگهداری راه، تقلیل میزان خرابی، افزایش عمر راه‌ها و کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه، روکش آسفالت شش کیلومتر از راه‌های اصلی و بهسازی سه کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: تنقیه و لایروبی ۹۰ دستگاه پل در محور اصلی فرعی و روستایی، ۷۰۰ تن لکه‌گیری و چاله گیری، ریزش برداری و پاک‌سازی محورها ۱۲ کیلومتر، تیغ‌زنی و تسطیح محورهای روستایی به طول ۱۲ کیلومتر، ایجاد ۴۰ کیلومتر هره خاکی و تعمیر و مرمت یک دستگاه پل آسیب‌دیده در محور روستایی «طیان» را به‌عنوان بخشی دیگری از اقدامات هفت‌ماهه در حوزه راهداری برشمرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا، تصریح کرد: رفع سه‌نقطه حادثه‌خیز، ۱۰ کیلومتر شانه سازی، ۱۳۰ کیلومتر قنو زنی و ایجاد کانال، راه‌اندازی ۵ دستگاه ماشین‌آلات و آسفالت راه روستایی «گلیجرد» «دومنی» به طول سه کیلومتر، بخش دیگری از اقدامات شاخص طی هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در شهرستان ازنا است.

درگاه پور، بیان کرد: ۹۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۴۰۰ استوانه ایمنی، نصب ۵۵۰ تابلو و علائم ایمنی هشداردهنده، نصب هزار عدد چشم‌گربه‌ای، نصب ۳۷ سرعت‌کاه، تولید و نصب ۲۷۰ فلش بتنی، نصب ۷۰ عدد بشکه ایمنی، ۵۰ مورد اخطار به متجاوزان حریم راه از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم است.

وی به عملکرد این اداره در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: در این مدت، کنترل دروازه‌ای ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان حمل‌ونقل کالا، ۲۵ گشت مشترک با پلیس و ۱۵۰ دستگاه ناوگان متخلف به کمیسیون‌های مربوط معرفی شده است.