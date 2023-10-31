به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد سلطانی ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامه‌های ۱۳ آبان که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه یوم‌الله ۱۳ آبان یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ حماسی ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی است، اظهار کرد: در حماسه ۱۳ آبان جوانان مؤمن و انقلابی با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، سیلی محکمی بر پیکر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار زدند و با تکیه بر «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِمْ» و رهبری امام خمینی (ره)، به جنگ استبداد و استعمار رفتند که این خود آغازگر فصلی نوین در حیات آزادگان جهان شد.

یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار نظم نوین جهانی با نسل آرمانی

سلطانی ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین و مراکز درمانی غزه، بیان کرد: از امت حزب‌الله و همیشه در صحنه مشهد مقدس، برادران و خواهران دینی، طلاب، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز دعوت می‌کنم در مراسم راهپیمایی ضداستکباری یوم الله ۱۳ آبان که امسال با شعار «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» در روز شنبه ۱۳ آبان ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان بسیج به سمت میدان بیت‌المقدس برگزار می‌شود، شرکت کرده و در پایان از بیانات حجت‌الاسلام و المسلمین آقای عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بهره‌مند شوند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: تهیه پرچم کشورهای جبهه مقاومت و به خصوص فلسطین برای راهپیمایان، برپایی غرفه‌های تبلیغی فرهنگی دهه هشتاد و نودی‌ها، مشاوره و پاسخ به شبهات، اجرای سرود و پخش کلیپ‌های کوتاه، نقاشی و … را در مسیر راهپیمایی خواهیم داشت.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه با عنوان «نوجهان» در هزار و ۵۵۰ مدرسه سطح استان، نواختن زنگ استکبارستیزی رأس ساعت ۸ صبح در تمامی مدارس و سخنرانی مربیان جهاد تبیین، برگزاری اردوهای دانش‌آموزی با محتوای معرفت‌افزایی، برگزاری مسابقات فرهنگی و همچنین استفاده حداکثری از شبکه شاد و فضاهای مجازی در اختیار برای آگاهی‌بخشی به فرهنگیان، جوانان و نوجوانان، والدین و اقشار مختلف مردم توسط اداره کل آموزش‌وپرورش استان از دیگر برنامه‌های این ایام است.

سلطانی اضافه کرد: همچنین تبیین و روشنگری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در قالب سخنرانی و پرسش و پاسخ، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، روزه دسته‌جمعی اساتید و دانشجویان و بیتوته در مسجد دانشگاه و دعا برای نظامیان غزه و نابودی رژیم صهیونیستی و آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل به صورت هماهنگ در سردر دانشگاه‌های استان از جمله دیگر برنامه‌های ما در دانشگاه‌هاست.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین به راه‌اندازی موج ثبت نام اعزام و اعلام آمادگی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌ها و خصوصاً خوابگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نشریات و فضای مجازی برای تبیین و موج‌آفرینی، استفاده از ظرفیت دانشجویان واحد بین‌الملل دانشگاه‌ها برای ارتباط‌گیری و ایجاد موج در کشورهای اسلامی، برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس از جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل، پخش فیلم و مستند در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها همراه با نقد فیلم و مسابقات کتابخوانی را نیز پیگیری می‌کنیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: استقرار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در مسیر راهپیمایی و اکران فیلم‌های کوتاه ضداستکباری و حمایت از غزه، شرکت طلاب علوم دینی خارجی در مراسم راهپیمایی توسط جامعه المصطفی العالمیه، برگزاری مسابقات کوهنوردی خانوادگی و دوچرخه‌سواری عمومی در روز جمعه ۱۲ آبان و نامگذاری برنامه‌های ورزشی به نام شهدای ۱۳ آبان، اجرای برنامه گفت‌وگومحور و میزگرد علمای اهل تشیع و تسنن در شهرستان‌ها توسط صداوسیمای استان، دیدار با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و دانشجو توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور مسئولان استانی و برگزاری مراسم استکبارستیزی در شب ۱۳ آبان در تمامی مساجد محوری استان را خواهیم داشت.

وی به اشاره به ویژه‌برنامه‌های آستان قدس رضوی برای گرامیداشت روز ۱۳ آبان، عنوان کرد: این برنامه‌ها شامل سخنرانی حجج اسلام آقایان عبدالله حاجی‌صادقی، علی سعیدی شاهرودی، رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا و حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و علیرضا پناهیان با مداحی میثم مطیعی، احمد واعظی، مهدی رسولی، حسین طاهری و … در روزهای منتهی به یوم الله ۱۳ آبان در رواق امام خمینی است.