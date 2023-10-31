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کد مطلب 5926732
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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱

تصاویری از موشک باران شهرهای اشغالی توسط گردان‌های قدس

تصاویری از موشک باران شهرهای اشغالی توسط گردان‌های قدس

گردان های قدس شهرهای اشغالی را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان اشغالگر با رگبارهای موشکی شدید بمباران کردند.

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      13 5
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      انشاالله مقاومت پیروز است این وعده الهی است
    • صفا قلی کریمی IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      15 0
      پاسخ
      اماده اعزام به غزه سن ۵۶سال جبهه رفته ۲۰ماه آموزش دیده کامل آخه دلم خونه ازاین همه بی رحمی سهیونیستها
      • علی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        6 1
        سلام. من هم باهات میام
    • علی IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      13 0
      پاسخ
      این صدای غرش صدای انتقام مظلوم از ظالمین یهودی است . مرگ بر اسراییل

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