دریافت 19 MB کد مطلب 5926732 https://mehrnews.com/x33psK ۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱ کد مطلب 5926732 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱ تصاویری از موشک باران شهرهای اشغالی توسط گردانهای قدس گردان های قدس شهرهای اشغالی را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان اشغالگر با رگبارهای موشکی شدید بمباران کردند. کپی شد مطالب مرتبط تداوم حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه تشییع پیکر شهدای مظلوم غزه تصاویری از آتش سوزی در اشدود بخاطر حمله موشکی نیروهای مقاومت انصارالله یمن وارد جنگ غزه شد/تا وقتی حمله اسراییل متوقف نشود، ضربات ویژه ادامه دارد تصاویری از وضعیت بیمارستان اندونزی نزدیک محل بمباران صهیونیستها تماس آمریکا با سران حماس از طریق قطر فیلم انتقال مجروحان جنایت جدید صهیونیستها در جبالیا به بیمارستان تصاویری از شهدای فلسطینی دراثر بمباران هوایی در اردوگاه جبالیا پیام مادر اسیر اسرائیلی خطاب به سران رژیم جعلی صهیونیستی برچسبها سرایا القدس مقاومت فلسطین حمله موشکی غزه
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