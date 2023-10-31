انصارالله یمن وارد نبرد با رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی به صورت رسمی از هدف قراردادن برخی اهداف در اراضی اشغالی خبر داد و به این ترتیب رسماً انصارالله یمن به عملیات طوفان الاقصی و نبرد با رژیم صهیونیستی پیوست.

سریع تاکید کرد: در برابر حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به نوار غزه باید با توکل به خدا و برای یاری به ملت مظلوم و عزیز فلسطین به وظیفه خود عمل می‌کردیم.

وی در ادامه افزود: تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد را به سوی اهداف مختلف دشمن در اراضی اشغالی شلیک کردیم. تاکید می‌کنیم که این عملیات، سومین عملیات برای یاری به برادران مظلوم ما در فلسطین بود.

سریع گفت: ما تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود، به ضربات ویژه به وسیله موشک و پهپاد ادامه خواهیم داد. موضع ملت یمن در برابر مساله فلسطین ثابت و اصولی است. ملت فلسطین حق کامل برای دفاع از خویش و استیفای تمامی حقوق خود را دارد.

وی در ادامه گفت: آن چه که امنیت منطقه را متزلزل می‌کند و گستره نبرد را گسترش می‌دهد، تداوم ارتکاب جنایات و کشتار اهالی نوار غزه و تمامی نقاط فلسطین از سوی دشمن صهیونیستی است.