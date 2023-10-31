به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین استقبال از ورزشکاران اعزامی به چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین با بیان اینکه نتایح کسب شده در این رقابت‌ها توسط کاروان ورزشی ایران یک تاریخ‌سازی محض بود، گفت: بزرگ‌ترین هدیه‌ای که این ورزشکاران به ملت ایران عطا کردند، به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی بود.

وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن ایران در جایگاه دوم چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین موضوعی بسیار ارزشمند بوده و حاکی از جایگاه والای ورزش ایران اسلامی در حوزه جانبازان و معلولان است، افزود: سهم ورزشکاران زنجانی اعزامی به این دوره از مسابقات کسب دو مدال ارزشمند برنز در رشته‌های پارا قایقرانی و بسکتبال با ویلچر و نیز کسب سهمیه پاراالمپیک ۲۰۲۶ بود.

این مسئول با یادآوری اینکه در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی تعداد ۷ ورزشکار، یک داور و یک مربی از زنجان به این رویداد بزرگ و مهمر قاره کهن اعزام شدند، اظهار کرد: محسن بیگدلی به عنوان یکی از بازیکنان زنجانی تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر تاثیر زیادی در کسب مدال برنز این تیم در این مسابقات داشت. همچنین رویا سلطانی دیگر ورزشکار زنجانی توانست مدال برنز را در رشته پارا قایقرانی تصاحب کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر کسب دو مدال برنز، شاهد کسب سهمیه رقابت‌های پاراالمپیک ۲۰۲۶ توسط رقیه شجاعی در رشته پارا تیراندازی بودیم که بی‌شک این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: بی‌تردید تاریخ‌سازی ورزشکاران ایران در این دوره از رقابت‌ها و قرار گرفتن در جایگاه دوم جدول توزیع مدال‌ها هیچ‌گاه از اذهان ملت ایران پاک نخواهد شد.

بازرگان، بالا رفتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آوردگاهی چون بازی‌های پاراآسیایی را یک افتخار بزرگ و قدرت‌نمایی واقعی در قاره کهن عنوان کرد و یادآور شد: ورزشکاران کشورمان ثابت کردند که علی‌رغم مشکلات جسمی و حرکتی قادر به تاریخ‌سازی هستند.