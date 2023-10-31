به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر سه‌شنبه در آیین راه‌اندازی و فعال‌سازی همزمان ۱۳۵۸ پایگاه بسیج دانش‌آموزی در ۱۳۵۸ مدرسه غیردولتی در سراسر کشور، با بیان اینکه سهم استان زنجان از این تعداد پایگاه بسیج دانش‌آموزی ۳۳ پایگاه در ۳۳ مدرسه غیردولتی است، افزود: بدون شک آینده ایران اسلامی به واسطه وجود دانش‌آموزان با بصیرت، آینده روشن‌تری خواهد بود.

وی، وجود پایگاه‌های بسیج دانش‌آموزی را یک ضرورت برای محیط مدرسه و دانش‌آموزان عنوان کرد و با بیان اینکه امروز همزمان با سراسر کشور شاهد افتتاح ۳۳ پایگاه بسیج دانش‌آموزی در استان زنجان بودیم، اظهار کرد: دانش‌آموزان جزو اقشاری از جامعه هستند که می‌توانند آینده یک کشور را با تصمیمات انسان‌ساز خود رقم بزنند، همان‌طور که حسین فهمیده به ۱۳ سال سن تصمیم خاصی اتخاذ کرد و تاریخ نیز تا به امروز این شهید را همراهی کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با یادآوری اینکه تصمیم شهید حسین فهمیده یک تصمیم ارزشمند بود و این حاکی از درک درست یک انسان در شرایط خاص است، تصریح کرد: این تصمیم باعث شد تا حسین فهمیده نه تنها برای نوجوانان و جوانان، بلکه برای یک ملت به عنوان اسطوره بوده و این حرکت زمینه نام‌گذاری هفته بسیج را به عنوان مسیری که هیچ‌گاه از حرکت باز نخواهد ایستاد، فراهم کرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه شرایط امروز منطقه این نکته مهم را به ما گوشزد می‌کند که باز هم زمان آن فرا رسیده است که یک تصمیم حیاتی دیگر اتخاذ کنیم، ادامه داد: همه دنیا امروز شاهد کودک‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی در غزه هستند و تا به امروز بیش از ۴۰۰۰ کودک در غزه توسط رژیم منحوس اسرائیل به شهادت رسیده است، به همین خاطر امروز باید تصمیم بزرگی اتخاذ و اعلام کنیم که در کدام جبهه قرار گرفته‌ایم.