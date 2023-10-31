ظرفیت سازی جدید برای ارتقای معیشت کارکنان قضایی کشور انجام می شود

ابراهیم شاهرخیان در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: بخش عمده پیگیری‌های مورد نیاز به منظور راه اندازی بنیاد تعاون قوه قضائیه انجام شده است و با تصویب نهایی این طرح، نسبت به راه اندازی آن اقدام خواهد شد تا کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه بتوانند از مزایای این بنیاد نهایت بهره برداری را داشته باشند.

وی به هدف گذاری حوزه معاونت ملی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه در بحث حقوق و مزایا اشاره و بیان کرد: حرکت به سمت افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان بوده و پس از ارتقا حقوق و مزایای مستمر به سمت حقوق و مزایای غیر مستمر خواهد بود و بنا به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، پیگیری‌های گسترده‌ای در این حوزه در دست انجام است و بخشی از اقدامات موردنظر در این حوزه نیز اجرایی گردیده است. متأسفانه به دلیل پایه بودجه ضعیف قوه قضائیه که ریشه در سنوات گذشته دارد، وضعیت حقوق و مزایای کارکنان قضائی و اداری متناسب شأن و جایگاه افزایش پیدا ننموده است.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش می‌شود طی دو تا سه سال آینده شاهد ارتقا وضعیت معیشت کارکنان قضائی و اداری در حد بضاعت و توان قوه قضائیه باشد.

شاهرخیان گفت: همواره در حوزه مالی قوه قضائیه تلاش شده که پایه پرداختی به کارکنان قضائی و اداری ارتقا یافته و سپس به سمت پرداخت‌های غیرمستمر حرکت کنیم زیرا در گذشته توجه لازم به ارتقای پایه بودجه‌ای قوه قضائیه و معیشت کارکنان قضائی و اداری صورت نگرفته است.

وی اظهارداشت: معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه برنامه جامعی به منظور حمایت از برنامه‌های ورزشی در سطح دادگستری‌های کل استان‌ها و حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها دارد زیرا توجه به سلامت کارکنان اصلی اساسی به منظور ارائه خدمات قضائی گسترده و کیفی به جامعه محسوب می‌شود.