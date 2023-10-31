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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۷

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور:

راه اندازی اداره ثبت اسناد منوجان پیگیری می شود

راه اندازی اداره ثبت اسناد منوجان پیگیری می شود

کرمان- رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در سفر به شهرستان منوجان از پیگیری راه اندازی اداره ثبت اسناد این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه افزود: در این سفر چند مسئله مهم از جمله مباحث کارگری مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد پیگیری لازم در این حوزه صورت گرفته و باید تلاش شود که کمبودهای موجود نیز با سرعت بیشتری حل و فصل شود.

وی بر راه اندازی اداره ثبت اسناد و املاک در منوجان تاکید کرد و گفت: در این رابطه باید به نحوی اقدام شود که مردم کارهای ثبتی خود را مردم در همین شهرستان پیگیری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی در ادامه از مجتمع شورای حل اختلاف مرکزی منوجان، پزشکی قانونی و زندان منوجان بازدید کرد و در جریان این بازدیدها با کارکنان شورای حل اختلاف دیدار کرد و در زندان منوجان نیز از نزدیک مشکلات مددجویان زندان منوجان را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 5926939

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