۵ کشته بر اثر ریزش داربست در آلمان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، سخنگوی سازمان آتش نشانی روز سه شنبه گزارش داد که چند نفر زیر داربست مدفون شده و مفقود شده اند.

وی افزود: پنج کارگر در محل حادثه جان باختند.

هنوز مشخص نیست که چرا داربست، که در پروژه بزرگ بازسازی بخش سابق بندر هامبورگ به نام HafenCity قرار داشت، به طور ناگهانی فرو ریخت.

روزنامه‌های آلمانی نوشتند که داربست در Westfield Hamburg-Überseequartier، یک مجتمع تجاری، مسکونی و تفریحی جدید که شامل یک پایانه کشتی‌های کروز جدید نیز می‌شود، فرو ریخت.

بر اساس گزارش‌ها، پنج کارگری که مرگ آنها تأیید شد در حال ساخت چاه آسانسور بودند که داربست‌ها واژگون شد. کل خدمه ساخت و ساز در محل، حدود ۷۰۰ نفر، مجبور به تخلیه محل شدند.

حدود ۶۰ نیروی امدادی برای جستجوی کارگران مدفون در زیر خرابه داربست‌ها مستقر شدند.