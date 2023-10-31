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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

۳۶ درصد اردبیلی‌ها فشار خون دارند

۳۶ درصد اردبیلی‌ها فشار خون دارند

اردبیل- رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۳۶ درصد اردبیلی‌ها در گروه سنی بالای ۱۸ سال فشار خون دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان عصر سه‌شنبه در نشست علمی کاهش آسیب‌های مغزی در اردبیل اظهار کرد: ۳۰ درصد مبتلایان به سکته‌های مغزی در گروه سنی زیر ۵۰ سال هستند که عمدتاً از فشار خون بالا و برخی دیگر از بیماری‌ها رنج می‌برند.

وی تصریح کرد: عارضه سکته مغزی به عوامل متعدد و مؤثر وابسته است که در قالب سکته مغزی ما با پارگی سلول‌های مغزی و آسیب به این نقطه حساس بدن روبه‌رو هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: افرادی که دچار سکته مغزی می‌شوند با ضعف و سستی همراه با اختلالات در بینایی روبه‌رو می‌شوند که ضرورت دارد در اولین فرصت به محض مشاهده فرد دچار سکته مغزی از طریق اورژانس اطلاع‌رسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی انجام شود.

محمدیان افزود: روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه به مرکز علوی را در قالب سکته مغزی و یا آسیب‌های جدی به این نقطه حساس شاهد هستیم که سعی می‌شود این افراد مورد مداوا قرار گیرد.

وی ضرورت تغییر سبک زندگی را در کاهش چنین بیماری‌ها یادآور شد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود افراد با کنترل فشار خون و رعایت اصول تغذیه مناسب از پدیده آسیب مغزی جلوگیر کرده و به نوعی مراقب سلامتی خود باشند.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در استان اردبیل سعی شده تا مراکز درمانی مجهز به امکانات مناسب در کاهش اختلالات و یا آسیب‌های مغزی بوده و امکان ترمیم پارگی عروق مغز در کوتاه‌ترین زمان نیز فراهم آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: امیدواریم با مراقبت‌های بیشتر جمعیت ۳۶ درصد مبتلا به فشار خون در گروه سنی بالای ۱۸ سال در استان اردبیل تعدیل شود.

کد مطلب 5926959

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