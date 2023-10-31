۱۳ زنجیره ارزش راهبردی در خراسان شمالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ناصر فخر موحدی ظهر امروز سهشنبه در حاشیه جلسه زنجیره ارزش راهبردی در محل استانداری خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای شناسایی زنجیرههای ارزش راهبردی استان اظهار کرد: با توجه به تحقیقات و پایش آمارهای به دست آمده و ظرفیتهای موجود در این خطه از کشور بالغ بر ۱۳ زنجیره ارزش شناسایی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی به دو مورد از زنجیرههای ارزش دارای اولویت نیز اشاره کرد و افزود: دو زنجیره ارزش فرش و گوشت قرمز با اولویتهای نخست از سوی استان به دبیرخانه راهبردی زنجیره ارزش کشور معرفی و با آن موافقت شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش گیاهان دارویی با توجه به ظرفیتهای استان تصریح کرد: زنجیره گیاهان دارویی استان نیز به این دبیرخانه معرفی شده و مراحل تکمیل آن در حال انجام است.
فخر موحدی در انتها به زنجیره ارزش در حوزه صنعت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای مناسب خراسان شمالی در زمینه فولاد، وزارت کشور نیز این زنجیره ارزش را به جهت تصویب در اولویتهای استان مورد پیشنهاد قرار داد که در این خصوص نیز اقدامات لازم در حال انجام است.
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