به گزارش خبرگزاری مهر، آمال موسوی رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی در خصوص نوآوری اجتماعی گفت: ابتدا باید بدانیم که نوآوری اجتماعی چیست و چه می کند؟ برای ما نوآوری اجتماعی در سطح کسب و کار، در حقیقت بررسی چالش های اجتماعی و محیط زیستی و توجه به نحوه رفع آنها از طریق کسب و کار و بنگاه های اقتصادی است.

وی یادآورشد: این نوآوری اجتماعی در هر حوزه ای می تواند باشد؛ در نقطه ای قرار دارد که فراتر از یک نوآوری عادی به حل مساله و چالش اجتماعی گروهی فکر و برای آن راه حل پیدا می کند.

موسوی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه نوآوری اجتماعی اظهارداشت: مسیر طولانی را برای تغییر نگاه از سودمحوری محض در کسب و کارها به سمت تاثیرگذاری و سودآوری توامان در پیش داریم که مستلزم حضور افراد دغدغه مند، همراهی و همدلی آنان در حوزه صنعت و فعالیت های اقتصادی، آموزشی و مدیریتی است.

رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی ادامه داد: شرایط کنونی کسب و کارها در ایران با نگاه حداکثری سود می باشد در حالی که دنیا با نگاه خلق ارزش مشترک، به سمت سودآوری و تاثیرگذاری اجتماعی پیش رفته است.

وی با اشاره به اینکه خلق ارزش مشترک بر مبنای نظریه مایکل پورتر پدر استراتژی دنیا، اکنون در سطح بنگاه های اقتصادی جهان در حال اجراست، خاطرنشان کرد: بحث جدید مطرح شده در جهان کسب و کار پیرامون خلق ارزش مشترک می چرخد که مساله بسیار مهمی است و می توان از طریق خلق ارزش مشترک برای جامعه، بازار جدید یا حتی محصول یا خدمتی تازه ایجاد کرد.

موسوی اضافه کرد: زمانی که اساسا به یک بنگاه اقتصادی کمک می کنیم تا وارد حوزه خلق ارزش مشترک شود، با بازتعریف استراتژی، فلسفه وجودی و همچنین تدوین ارزش های بنیادین آن واحد اقتصادی، سند خلق ارزش مشترک آن به عنوان یک مسیر راهبردی تدوین می شود.

خالق خانه امکان، خلق ارزش مشترک را از وظایف هر کسب و کاری خواند و اعلام کرد: هر جای دنیا، اگر یک برند معتبری باشد که هیچ رسالتی (تلاش برای تبدیل جهان به جایی بهتر برای زیستن) برای خود ایجاد نکرده باشد چون پارادایم حاکم در جامعه تاثیرگذاری از کسب و کارها را مطالبه می کند، در میان رقبا نمی تواند جایگاه شاخصی به دست آورد.

وی از تلاش چهار سال گذشته در ایران برای فرهنگسازی در زمینه ایجاد ارزش مشترک در کسب و کارها خبر داد و تاکید کرد: به آن میزان باید این مساله مطرح، تکرار و ترویج شود که مطالبه گری را از بنگاه های اقتصادی به منظور ساختن آینده ای بهتر برای ایران به دنبال داشته باشد.

موسوی صنعت بازاریابی امروز جهان را مبتنی بر خلق ارزش های مشترک برشمرد و افزود: امروز اقتصاد دنیا با یک شیب معناداری با تغییر نگرش، چشم اندازها و شعارها به سمت خلق ارزش های مشترک سوق یافته و بازاریابی اجتماعی شکل گرفته است.

رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی ایران، نوآوری اجتماعی در سطح کسب و کارها برای جامعه را به میزان اکسیژن برای حیات انسان ضروری و مهم خواند و گفت: با این رویکرد می توان سرمایه اجتماعی از دست رفته را بار دیگر احیا کرد و هم به بحث عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر و بهره گیری مناسب از منابع توجه داشت.

موسوی اضافه کرد: خانه امکان با این تعهد فعال شد که بتواند بستر ساز حضور بنگاه های اقتصادی در حل چالش های اجتماعی و محیط زیستی باشد.

وی با بیان اینکه در ایران همه امکانات وجود دارد و می توان از اتفاقات مشابه در سطح جهان الگو برداری کرد، خواستار ورود جدی و تاثیرگذار قانون گذاران به این حیطه شد تا به این طریق همه بنگاه های اقتصادی در حاشیه فعالیت خود به کاهش بخشی از مشکلات اجتماعی کمک کنند.

خالق خانه امکان اجرای این برنامه را نیازمند ایجاد زیر ساخت های قانونی به لحاظ حکمرانی دانست و یادآورشد: باید در این حوزه افراد متخصص و متعهد را به کار گرفت و عزمی را برای اجرای کارها به طور جدی دنبال کرد.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر همه شرکت های بزرگ دولتی، خصولتی یا خصوصی که منابعی را در اختیار دارند می توانند از طریق اجرای مسئولیت اجتماعی، حداقل در حیطه جغرافیایی خود به کاهش محرومیت ها و معضلات اجتماعی کمک کنند، ما نیز می توانیم در کنار آنها به شناسایی چالش ها و روش های علمی و تاثیرگذار برون رفت از آن چالش ها بپردازیم.

نوپیا تلاش برای شنیده شدن ایده ها

رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی، نوپیا را فرصتی برای شنیده شدن ایده ها و ایجاد ارتباط موثر خواند و گفت: سال گذشته نیز در نخستین رویداد نوپیا حضور داشتیم، تجربه خوبی و فضایی برای گفت و گو ایجاد شد.

وی خواستار استمرار برنامه های جانبی نوپیا شد و افزود: در نوپیای امسال اتفاق خوب ایجاد مشارکت میان این مجموعه و سایر نهادهایی است که می توانند در تاثیرگذاری بیشتر بر روی کسب و کارهای اجتماعی نقش آفرینی کنند که از جمله این مشارکت ها، حضور کمیسیون کارآفرینی اجتماعی و اتاق بازرگانی در این رویداد است.

موسوی از برگزاری جلسات متعدد و مختلف با فعالان اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی شامل دانشگاه ها، خیریه ها و اتاق بازرگانی خبر داد و یادآورشد: برای این نشست ها و مشارکت، چندین جلسه با حضور نقش آفرینان داشتیم تا کسب و کارهای مختلف در اتاق بازرگانی وارد حوزه مشارکت اجتماعی شوند و اکنون می توانیم ترکیبی از بازیگران مختلف جامعه را ایجاد کنیم تا همه علاقه مندان و دغدغه مندان حضور داشته باشند.

خالق خانه امکان، بر لزوم استمرار برنامه های نوپیا اشاره و تاکید کرد: مخاطبان رویداد نوپیا را بعد از رویداد اصلی نباید رها کرد و با ایجاد شبکه ارتباطی و موثر، از آن برای تداوم بهره گیری از نظرات و ایده های آنان بهره جست و در همین زمینه طراحی و استقرار دیواری برای دریافت این ایده ها و نظرات پیشنهاد می شود.

موسوی با بیان اینکه نوپیا به عنوان بخشی از حاکمیت که در میان مردم حضور یافته و سخن از نوآوری می گوید، کار سنگینی در پیش دارد، اعلام کرد: این رویداد باید حس دوستی، همراهی و رفاقت را به افراد بدهد.

چگونه فعالان اقتصادی با جامعه ارتباط داشته باشند

رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی به اقدامات انجام گرفته برای جلب مشارکت بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشارکت دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم اجتماعی برای تجربه اکوسیستم کار آفرینی اجتماعی گزینه مناسبی هستند و حضور آنان در کنار بنگاه های اقتصادی می تواند بسیار توسعه دهنده باشد.

موسوی دانشجویان علوم اجتماعی را کسانی دانست که می توانند کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی انجام دهند، لازمه بهره برداری از توان آنان را پرورش افراد و ارائه فرصت توسعه به آنان برشمرد.

رییس کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی یکی از اقدامات قابل توجه رویداد نوپیا را جلب همکاری دانشجویان علوم اجتماعی دانست و جامعه را نیازمند جلب مشارکت توان و دانش فارغ التحصیلان و دانشجویان علوم اجتماعی توصیف کرد.

وی گفت: برای ایجاد بستر مشارکت بنگاه های اقتصادی در حل چالش های اجتماعی و محیط زیستی، نیازمند تحول در پارایم حاکم بر مدیران هستیم.