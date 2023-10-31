افشاگری بازیکن سابق استقلال از حضورش در تیم فرهاد مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، امین قاسمی نژاد مهاجم تیم فوتبال هوادار که سابقه حضور در استقلال تهران را دارد با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در رابطه با شرایط خود در مدت زمان حضورش در جمع آبی پوشان تهرانی توضیحاتی داد.

قاسمی نژاد که در زمان هدایت فرهاد مجیدی به استقلال پیوسته بود، در رابطه با نحوه جذب خود گفت: مجیدی در آن زمان ابتدا مصاحبه کرد و گفت امین قاسمی نژاد در لیست من نیست اما وقتی با باشگاه پرسپولیس مذاکره کردم فشار هواداران باعث شد استقلال من را جذب کند، در حالی که من در لیست مجیدی نبودم و آقایان مصاحبه کردند و گفتند در لیست ما بودی اما به خاطر بالا نرفتن هزینه رضایتنامه ما آن مصاحبه را انجام دادیم که مطمئنم اینطور نیست.

وی ادامه داد: خیلی دوست داشتم به استقلال کمک کنم اما برخی در تیم این اجازه را به من ندادند. در نیم فصلی که در استقلال حضور داشتم سه میلیارد و دویست میلیون تومان از این باشگاه دریافت کردم اما خودم مبلغ سه میلیارد تومان برای صدور رضایتنامه به حساب باشگاه پدیده واریز کردم در حالی که فرهاد مجیدی به من گفته بود، پول رضایتنامه تو را می‌دهم و بعد تو از آپشن قراردادت به من بده و زمانی که به باشگاه مراجعه کردم مدیران استقلال گفتند در قرارداد چیزی قید نشده است و رقمی که برای رضایت نامه خودت دادی را برو از فرهاد مجیدی بگیر و به ما مربوط نمی‌شود.

وی افزود: سر من دعوا بود، دو سال به استقلال آمدم و سختی کشیدم اما خوشحالم که به آرزویم که پوشیدن پیراهن استقلال بود رسیدم. روزی که خواستم از استقلال جدا شوم، با مجیدی صحبت کردم و خیلی راحت به من گفت نمی‌خواهی به پرسپولیس بروی؟ من گفتم خیر و پس از آن به من اجازه خروج دادند و به عضویت تیم گل گهر در آمدم و شاگرد امیر قلعه نویی که پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر است، شدم.