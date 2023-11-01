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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

انتخابی المپیک فوتبال بانوان - استرالیا

اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان برابر فیلیپین

اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان برابر فیلیپین

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ۱۱ نفره ایران برابر فیلیپین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین دیدار تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر فیلیپین از رقابت‌های مرحله دوم انتخابی المپیک از ساعت ۱۱:۲۰ امروز (چهارشنبه ۱۰ آبان) در ورزشگاه HBF پارک شهر پرث برگزار می‌شود و مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، ترکیب ۱۱ بازیکن را به شرح زیر اعلام کرد:

زهرا خواجوی، گلنوش خسروی، فاطمه امینه برازجانی، زهرا سربالی، بهناز طاهرخانی ملیکا محمدی، زهرا قنبری (کاپیتان)، شبنم بهشت، افسانه چترنور، فاطمه شبان و نگین زندی برای این دیدار به میدان می‌روند.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های اول هر گروه و بهترین تیم دوم این مسابقات راهی مرحله سوم انتخابی المپیک پاریس خواهند شد. تیم ملی فوتبال بانوان در بازی اول، برابر استرالیا تیم میزبان به میدان رفت و با نتیجه ۱ بر صفر شکست خورد. ملی‌پوشان فوتبال در دومین بازی خود مقابل چین تایپه به میدان رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران تنها با یک امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار دارد.

در حال حاضر با برگزاری دو بازی، تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و ژاپن صدرنشین گروه خود هستند. تیم‌های کره شمالی، ویتنام و فیلیپین هم به ترتیب با امتیازهای ۴ و ۳ بهترین تیم‌های رده دوم هستند.

شاگردان مریم آزمون باید در این مسابقات مقابل تیم فیلیپین به پیروزی برسند و حتی نتیجه تساوی نمی‌تواند راه صعود آن‌ها به مرحله سوم انتخابی المپیک را هموار کند.

کد مطلب 5927255
سیده فرزانه شریفی

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