اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان برابر فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین دیدار تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر فیلیپین از رقابتهای مرحله دوم انتخابی المپیک از ساعت ۱۱:۲۰ امروز (چهارشنبه ۱۰ آبان) در ورزشگاه HBF پارک شهر پرث برگزار میشود و مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، ترکیب ۱۱ بازیکن را به شرح زیر اعلام کرد:
زهرا خواجوی، گلنوش خسروی، فاطمه امینه برازجانی، زهرا سربالی، بهناز طاهرخانی ملیکا محمدی، زهرا قنبری (کاپیتان)، شبنم بهشت، افسانه چترنور، فاطمه شبان و نگین زندی برای این دیدار به میدان میروند.
در این دوره از رقابتها، تیمهای اول هر گروه و بهترین تیم دوم این مسابقات راهی مرحله سوم انتخابی المپیک پاریس خواهند شد. تیم ملی فوتبال بانوان در بازی اول، برابر استرالیا تیم میزبان به میدان رفت و با نتیجه ۱ بر صفر شکست خورد. ملیپوشان فوتبال در دومین بازی خود مقابل چین تایپه به میدان رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران تنها با یک امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار دارد.
در حال حاضر با برگزاری دو بازی، تیمهای استرالیا، کره جنوبی و ژاپن صدرنشین گروه خود هستند. تیمهای کره شمالی، ویتنام و فیلیپین هم به ترتیب با امتیازهای ۴ و ۳ بهترین تیمهای رده دوم هستند.
شاگردان مریم آزمون باید در این مسابقات مقابل تیم فیلیپین به پیروزی برسند و حتی نتیجه تساوی نمیتواند راه صعود آنها به مرحله سوم انتخابی المپیک را هموار کند.
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