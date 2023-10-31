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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

بعد از ظهر سه شنبه رخ داد؛

حریق در تعویض روغنی نسیم شهر/۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند

حریق در تعویض روغنی نسیم شهر/۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند

رباط کریم- حریق یک واحد تعویض روغنی در نسیم شهر با حضور به موقع آتش نشانان اطفا و از گسترش آتش به منازل جلوگیری به عمل آمد اما طی این حادثه دو نفر از شهروندان مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با حضور به موقع آتش‌نشانان نسیم‌شهر حریق یک واحد تجاری در این منطقه مهار شد.

بر اساس این گزارش این واحد تجاری که کاربری تعویض روغنی داشت با خسارت زیاد مواجه شد.

گفتنی است که بر اساس گزارش‌های به‌دست آمده، سهل‌انگاری تعمیرکار در هنگام تعویض شیلنگ بنزین، موجب شعله‌ور شدن حریق در خودروی پراید می‌شود که این حادثه منجر به سوختن کامل لوازم داخل مغازه و خودرو پراید شد.

لازم به ذکر است که با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی از گسترش حریق به واحدهای مسکونی جلوگیری شد، اما در این اتفاق دو تن از شهروندان دچار آسیب‌دیدگی و سوختگی از ناحیه بدن و سر و صورت شده و به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 5926984

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