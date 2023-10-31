حریق در تعویض روغنی نسیم شهر/۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با حضور به موقع آتش‌نشانان نسیم‌شهر حریق یک واحد تجاری در این منطقه مهار شد.

بر اساس این گزارش این واحد تجاری که کاربری تعویض روغنی داشت با خسارت زیاد مواجه شد.

گفتنی است که بر اساس گزارش‌های به‌دست آمده، سهل‌انگاری تعمیرکار در هنگام تعویض شیلنگ بنزین، موجب شعله‌ور شدن حریق در خودروی پراید می‌شود که این حادثه منجر به سوختن کامل لوازم داخل مغازه و خودرو پراید شد.

لازم به ذکر است که با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی از گسترش حریق به واحدهای مسکونی جلوگیری شد، اما در این اتفاق دو تن از شهروندان دچار آسیب‌دیدگی و سوختگی از ناحیه بدن و سر و صورت شده و به بیمارستان منتقل شدند.