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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد خبرداد؛

آغاز صادرات انار از خلیل آباد به خارج از کشور

آغاز صادرات انار از خلیل آباد به خارج از کشور

خلیل آباد- مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد از صادرات انار به کشورهای مختلف خبر داد و گفت: تاکنون طی دو روز گذشته دو محموله انار از این شهرستان به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شبان عصر سه شنبه در بازدید از یک واحد سردخانه در روستای جابوز از بخش ششطراز در این شهرستان اظهار کرد: در شهرستان خلیل آباد در حال حاضر ۵ باب سردخانه احداث شده است که این شهرستان دارای بیشترین سردخانه در بین شهرستان‌های همجوار است.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد ظرفیت نگهداری سردخانه‌های شهرستان را ۹۵۰۰ تن ذکر و اظهار کرد: فعالیت سردخانه‌های شهرستان منجر شده است تولید کننده محصول خود را با قیمت بهتر و بیشتر بفروش برساند.

وی از کاهش دست واسطه‌ها در منطقه خبر داد و اظهار کرد: روستای جابوز تولید کننده اولین انگور تولیدی در شهرستان است و ایجاد سردخانه‌ها دلگرمی مناسبی را برای تولید کنندگان انگور، کشمش و انار منطقه در برداشته است.

شبان از صادرات انار به کشورهای مختلف خبر داد و افزود: تا کنون در طی دو روز گذشته دو محموله انار از این شهرستان به خارج از کشور صادر شده است.

کد مطلب 5926994

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