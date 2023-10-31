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کد مطلب 5927014
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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷

تصاویری از حمله هوایی شبانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه

تصاویری از حمله هوایی شبانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه

تصاویری از حمله موشکی شبانه ارتش رژیم صهیونیستی را به شهر غزه در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • محمدرضا،عباسی IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
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      زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت اینک شهدای غزه وفلسطین در بهشت بشارت رسیدن دیگر یاران،خود را می‌شنوند که بدان ها ملحق می شوند اما صهیونیستهای خاک دزد در جهنم زقوم می خورند گویی آنجا خاک را میبیختیم زین جهان پاک می بگریختیم
    • محمدرضا،عباسی IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت اینک شهدای غزه وفلسطین در بهشت بشارت رسیدن دیگر یاران،خود را می‌شنوند که بدان ها ملحق می شوند اما صهیونیستهای خاک دزد در جهنم زقوم می خورند گویی آنجا خاک را میبیختیم زین جهان پاک می بگریختیم
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدالعنت کنه اسرائیل کودک کش و جنایتکار رو پیروزی با حماس وفلسطین هست انشاالله

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