دریافت 6 MB کد مطلب 5927014 https://mehrnews.com/x33pzv ۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷ کد مطلب 5927014 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷ تصاویری از حمله هوایی شبانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه تصاویری از حمله موشکی شبانه ارتش رژیم صهیونیستی را به شهر غزه در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط موج جدید حملات موشکی مقاومت به تلآویو نبرد جانانه رزمندگان مقاومت با صهیونیستها در غزه/ هلاکت شماری از نظامیان اسرائیلی تصاویری از شهدای فلسطینی دراثر بمباران هوایی در اردوگاه جبالیا میرضیایف: تاشکند از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت میکند فیلم بیانیه تصویری اعلام جنگ نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی حمله رژیم صهیونیستی به غزه در قاب رسانهها برچسبها رژیم صهیونیستی بمباران هوایی بمباران غزه غزه
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