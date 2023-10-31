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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

سرپرست میراث فرهنگی مازندران:

۱۱ گور باستانی در محوطه دشت جنت رودبار رامسر کشف شد

۱۱ گور باستانی در محوطه دشت جنت رودبار رامسر کشف شد

ساری- سرپرست اداره کلمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: طبق یافته های باستان شناسی ۱۱ گور باستانی در محوطه باستانی ایزگام دشت جنت رودبار رامسر کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی گفت: یافته‌های باستان شناسی از دومین فصل کاوش محوطه باستانی عصر مفرغ ایزگام دشت جنت‌رودبار رامسر که به گفته کارشناسان بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ سال قدمت دارد در دومین همایش فرهنگ و تمدن شهرستان رامسر ارائه می‌شود.

وی با اشاره به کشف ۱۱ گور باستانی در این محوطه، افزود: مطالعات انسان‌شناسی بر روی بقایای انسانی، گونه‌شناسی سفال محوطه ایزگام دشت و بررسی تطبیقی الگوهای معماری قبور این محوطه با دیگر محوطه‌های باستانی ایران از جمله محورهای این همایش خواهد بود.

ایزدی گفت: باستان شناسان اولین بار این محوطه را در سال ۱۳۹۶ کاوش کردند فصل دوم کاوش نیز پس از ۶ سال وقفه به سرپرستی محمد خلعتبری به اتمام رسید و نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

محوطه باستانی عصر مفرغ ایزگام دشت در ارتفاعات رامسر و در نزدیکی روستای جنت‌رودبار قرار دارد.

همایش یافته‌های باستان‌شناسی این محوطه باستانی ۱۱ آبان ماه امسال در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد شهرستان رامسر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5927047

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