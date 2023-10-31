۱۷۰۰ تُن ماهی یال اسبی در قشم صید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گلشنی زاده بیان داشت: این صید در ۶ ماهه نخست سال جاری و در محدوده صیدگاهی آب های جزیره قشم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این روش صید اختصاصی بوده و به صورت قلاب صورت می گیرد، گفت: در این روش صید ضمنی کاهش یافته و بیشترین تمرکز صید بر صید گونه هدف یعنی ماهی یال اسبی است.

رییس شیلات شهرستان قشم ادامه داد: صید حاصله از این روش به واحدهای صنعتی فعال فرآوری و بسته بندی و همچنین شهرستان های مجاور جهت صادرات انتقال می یابد.

گلشنی زاده اضافه کرد: ماهیان یال اسبی جز ماهی های با ارزش اقتصادی در آب های خلیج فارس و دریای عمان هستند که به علت نداشتن مصرف خوراکی در داخل کشور، این ماهی غیر ماکول «غیرحلال» به منظور استفاده صنعتی و خوراکی به کشورهای جنوب شرقی آسیا به ویژه کشورهای چین، کره، ژاپن و تایلند صادر می شود.