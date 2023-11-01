به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه سه شنبه شب در نشست هم اندیشی هلال احمر با سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و حوزه هنری بوشهر گفت: خانوادهها رکن اصلی و اساسی ایجاد فرهنگ مطلوب در جامعه هستند که باید با برنامه ریزی متناسب با فرهنگ و رسوم جامعه فضایی در خور شأن آنان ایجاد شود.
مدیر عامل هلال احمر استان بوشهر افزود: این مهم با همکاری و تعامل همه ارگانها و هم افزایی نهادهای زیربط بخصوص سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی و حوزه هنری میتوان به شکل مفید و در بهترین حالت ممکن انجام پذیرد.
وی گفت: هلال احمر در این راه در بخشهای، آموزش همگانی و مسائل فرهنگی مذهبی آماده همکاری و تعامل سازنده است.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر نیز در این جلسه نقش هلال احمر در ایجاد فضای مناسب جهت خانوادهها و حتی کمکهای امدادی در ورزش و آموزش همگانی را مهم برشمرد.
وی گفت: ساختار داوطلبانه هلال احمر این بستر را ایجاد کرده که از همه اقشار جامعه در این نهاد حضور داشته باشند و میتوان آن را به عنوان پتانسیل بالایی جهت اعتماد سازی عمومی و حرکت به سمت فرهنگسازی در جامعه و پویایی استفاده کرد.
عبدالله شاهینی، رئیس حوزه هنری استان بوشهز نیز بر تعامل و همکاری بین دستگاهی تاکید و بیان کرد: ظرفیتهای مردمی در اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی را باید شناسایی کرد و برنامهها را باید به خود مردم سپرد که این مهم صرفاً با همکاری و هم اندیشی بین دستگاهها انجام میپذیرد.
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