حمله به جبالیا لکه ننگ دیگری بر فهرست جنایات جنگی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا، گفت: این اقدام لکه ننگ دیگری بر فهرست بلند جنایات جنگی رژیم صهیونیستی افزود.

وی از جامعه بین‌المللی بویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان خواست فوراً به مسئولیت بین‌المللی خود در توقف ماشین کشتار رژیم نژادپرست صهیونیستی عمل کند.

گفتنی است؛ ارتش رژیم صهیونیستی در استمرار حملات وحشیانه خود علیه شهروندان و غیرنظامیان فلسطینی در نواحی مختلف نوار غزه، سه شنبه شب اردوگاه جبالیا در شمال این منطقه را بمباران کرد و در نتیجه این اقدام ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند.