به گزارش خبرنگار مهر به نقل از لوموند، گزارشات حاکی از آن است که یک میلیاردر روس به نام الکسی کوزمیچف به بهانه فرار مالیاتی و پولشویی و البته دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه توسط دولت فرانسه برای بازجویی بازداشت شده است.

دفتر بازرسی مالی فرانسه با تأیید این خبر اعلام کرده که خانه کوزمیچف و دیگر مکان‌های مرتبط با وی در پاریس مورد بازرسی قرار گرفته است.

گفته می‌شود اگرچه هنوز این میلیاردر روس در بازداشت است اما هنوز اتهامی علیه وی اعلام نشده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، اعلام کرد زمانی که جزئیات اتهامات کوزمیچف مشخص شود روسیه می‌تواند از وی در فرانسه دفاع کند.

کوزمیچف پس از آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در اوایل سال گذشته از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. وی پیش‌تر یکی از سهامداران اصلی بانک آلفای روسیه بود. البته بسیاری دیگر از سرمایه داران روسی هم با شرایط مشابهی روبرو شده‌اند.

در سایه تداوم درگیری‌های بین روسیه و اوکراین، کی‌یف دارایی‌های بانک آلفا را مصادره کرده و این بانک را ملی اعلم کرد.