محمد رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصت‌های بی نام شناسایی شده در خراسان شمالی اظهار کرد: ۷۵ فرصت بی نام سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف همچون صنعت، معدن و کشاورزی و بخش‌های دیگر سرمایه گذاری در استان شناسایی شده اظهار داشت.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی به تشریح فرصت‌های مطرح در حوزه معدن نیز پرداخت و گفت: از مجموع ۷۵ فرصت شناسایی شده تعداد ۲۱ مورد در حوزه صنعت و معدن و ۵ مورد خاص در حوزه معدن است.

وی از بارگذاری و اعلام عمومی این فرصت‌های بی نام در پرتال مرکز خدمات سرمایه گذاری خبر داد و گفت: این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی برای سرمایه گذاران آماده شده است.

رحمانی با بیان اینکه رایزنی‌های سرمایه گذاری از طریق سازمان سرمایه گذاری کشور داشتیم اعلام کرد: با سرمایه گذارانی از کشورهای هند، چین و افغانستان مذاکرات اولیه صورت گرفته است.

وی همچنین به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و افزود: تسهیلات در بخش‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و گردشگری اعطا می‌شود که هر کدام بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان سهمیه بندی بخشی و همچنین تقسیم بندی و برش شهرستانی دارد.

رحمانی در پایان اظهار کرد: جهت رفع قوانین و مقررات مخل در هیئت مقررات زدایی در وزارت دارایی و همتراز آن معاونت اقتصادی اداره کل آمادگی دریافت پیشنهادات جهت شناسایی مقررات مخل و انعکاس آن به جهت تسهیل در فرآیند تولید را دارد.