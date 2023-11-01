محمد رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصتهای بی نام شناسایی شده در خراسان شمالی اظهار کرد: ۷۵ فرصت بی نام سرمایه گذاری در عرصههای مختلف همچون صنعت، معدن و کشاورزی و بخشهای دیگر سرمایه گذاری در استان شناسایی شده اظهار داشت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی به تشریح فرصتهای مطرح در حوزه معدن نیز پرداخت و گفت: از مجموع ۷۵ فرصت شناسایی شده تعداد ۲۱ مورد در حوزه صنعت و معدن و ۵ مورد خاص در حوزه معدن است.
وی از بارگذاری و اعلام عمومی این فرصتهای بی نام در پرتال مرکز خدمات سرمایه گذاری خبر داد و گفت: این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی برای سرمایه گذاران آماده شده است.
رحمانی با بیان اینکه رایزنیهای سرمایه گذاری از طریق سازمان سرمایه گذاری کشور داشتیم اعلام کرد: با سرمایه گذارانی از کشورهای هند، چین و افغانستان مذاکرات اولیه صورت گرفته است.
وی همچنین به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و افزود: تسهیلات در بخشهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و گردشگری اعطا میشود که هر کدام بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی استان سهمیه بندی بخشی و همچنین تقسیم بندی و برش شهرستانی دارد.
رحمانی در پایان اظهار کرد: جهت رفع قوانین و مقررات مخل در هیئت مقررات زدایی در وزارت دارایی و همتراز آن معاونت اقتصادی اداره کل آمادگی دریافت پیشنهادات جهت شناسایی مقررات مخل و انعکاس آن به جهت تسهیل در فرآیند تولید را دارد.
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