ماشاالله زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی گناه غزه اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز تسخیر لانه جاسوسی است.

وی گفت: از همه مردم ولایت مدار بخش بردخون درخواست می‌کنیم تا حضوری به یاد ماندنی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان داشته باشند که این راهپیمایی مختص دانش آموزان نیست و همه مردم قدرشناس بخش حضوری چشمگیر داشته باشند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش بردخون یادآور شد: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان قدردانی از خون پاک شهدا است و همه دانش آموزان و معلمان و مردم به پاس قدرشناسی از خون پاک شهدای والامقام حضوری چشمگیر خواهند داشت.

زارعی یادآور شد: حضور آگاهانه مردم در این روز، به استکبار جهانی نشان می‌دهد که آنها توان مقابله با اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

رئیس آموزش و پرورش بخش بردخون اضافه کرد: راهپیمایی امسال متفاوت‌تر از سال قبل برگزار می‌شود و این راهپیمایی عظیم مردم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار می‌شود.