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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون:

راهپیمایی ۱۳ آبان متفاوت‌تر از سال قبل برگزار می‌شود

راهپیمایی ۱۳ آبان متفاوت‌تر از سال قبل برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون گفت: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان متفاوت‌تر از سال قبل برگزار می‌شود.

ماشاالله زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی گناه غزه اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز تسخیر لانه جاسوسی است.

وی گفت: از همه مردم ولایت مدار بخش بردخون درخواست می‌کنیم تا حضوری به یاد ماندنی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان داشته باشند که این راهپیمایی مختص دانش آموزان نیست و همه مردم قدرشناس بخش حضوری چشمگیر داشته باشند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش بردخون یادآور شد: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان قدردانی از خون پاک شهدا است و همه دانش آموزان و معلمان و مردم به پاس قدرشناسی از خون پاک شهدای والامقام حضوری چشمگیر خواهند داشت.

زارعی یادآور شد: حضور آگاهانه مردم در این روز، به استکبار جهانی نشان می‌دهد که آنها توان مقابله با اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

رئیس آموزش و پرورش بخش بردخون اضافه کرد: راهپیمایی امسال متفاوت‌تر از سال قبل برگزار می‌شود و این راهپیمایی عظیم مردم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار می‌شود.

کد مطلب 5927319

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