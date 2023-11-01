به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده صبح چهارشنبه در نشست برگزاری مراسم ۱۳ آبان در تنگستان اظهار داشت: دشمن هجمه تمام عیاری را از ابتدای انقلاب بر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و در حال حاضر نیز به فرموده مقام معظم رهبری بصورت جنگ ترکیبی از هر ابزاری جهت ضربه زدن به نظام اسلامی و ایجاد تفرقه استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: تبیین و روشنگری روز ۱۳ آبان در تمامی ابعاد آن برای نسل جوان مهم است.

امام جمعه اهرم بر توجه به اهمیت موضوع بزرگداشت ۱۳ آبان و روز ملی استکبارستیزی و اهتمام همه ادارات و نهادهای شهرستان برای برگزاری این مراسم تاکید کرد.

وی ادامه داد: تبعید حضرت امام در سال ۱۳۴۳ و خباثت رژیم پهلوی در ایجاد این اتفاق تلخ به این دلیل صورت گرفت که دولت‌های مختلف غربی از جمله آمریکا تلاش کردند تا مستشاران خود را آقا بالاسر ایرانی‌ها قرار دهند ولی امام راحل اجازه نداد که آن ذلت تداوم داشته باشد.

پهلوزاده تصریح کرد: با توجه به جنایت رژیم غاصب صهیونیستی و با استفاده از انواع سلاح‌های آمریکایی در بمباران بی‌رحمانه و وحشیانه غزه و حمایت آمریکا و کشورهای غربی از این جنایات رژیم کودک کش لازم است همه اقشار مردم به ویژه جوانان و دانش آموزان در راهپیمائی روز ۱۳ آبان که روز استکبارستیزی است حضوری پررنگ‌تری داشته باشند.