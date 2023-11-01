وضعیت اعطای تسهیلات در البرز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیته استانی که صبح چهارشنبه به ریاست عزت‌الله‌افضلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد؛ وضعیت اعطای تسهیلات در این استان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بررسی شد.

حسین جلیل پیران، سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در این جلسه، ضمن اشاره به نکاتی در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گزارشی از اقدامات به عمل آمده توسط کمیته استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ارائه و سهم منابع واگذارنده اعتبار در استان در سال ۱۴۰۱ به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ارائه کرد.

بنابراین گزارش، در این جلسه تعداد ۲۳ طرح معرفی شده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با تعهد اشتغال برای ۵۲ نفر، تعداد ۱۴ طرح نهضت احیا واحدهای تولیدی با تعهد اشتغال برای ۷۰ نفر، تعداد ۴۳ طرح معرفی شده نهضت احیا واحدهای تولیدی با تعهد اشتغال برای ۱۴۳۶ نفر و یک طرح معرفی شده توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل اعتبارات ملی و ۸ طرح از محل اعتبارات استانی به تصویب کمیته استانی بررسی طرح‌های بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور رسید.