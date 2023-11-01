«بر سینمای ایران چه گذشت» به دور دوم رسید/ معرفی مهمانان ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، دومین دوره سلسله نشستهای تخصصی با عنوان «بر سینمای ایران چه گذشت» به همت سازمان سینمایی سوره و به میزبانی امیر قادری با هدف واکاوی شیوه شکلگیری و مدیریت سینمای ایران پس از انقلاب، ۱۳ تا ۱۵ آبان ساعت ۱۷ تا ۲۰ در پردیس سینمایی آزادی برگزار میشود.
در شب اول و دوم این رویداد قسمتهای جدید مستند «بر سینمای ایران چه گذشت» به کارگردانی شهرام میراباقدم، محصول مرکز مستند سوره و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس که به طور مشخص به واکاوی تاریخ سینمای ایران در سالهای ۷۲ تا ۸۴ میپردازد، به نمایش گذاشته و پس از آن میزگردی با حضور سینماگران شاخص پیشکسوت و مدیران سینمای ایران در ادوار مختلف برگزار میشود. شب پایانی این برنامه نیز به جمعبندی آنچه در ۲ دوره رویداد درباره آن صحبت شد، اختصاص دارد.
حبیب والینژاد، جواد شمقدری، سیدضیا هاشمی، علیرضا رییسیان، مهدی فخیمزاده، فریدون جیرانی، رسول صدرعاملی، محمود اربابی، سیدمحمد حسینی، مهدی سجادهچی، محمدرضا شرفالدین، ابوالحسن داوودی، ناصر شفق و سجاد نوروزی از جمله مهمانان این رویداد هستند.
در اولین دوره سلسله نشستهای تخصصی با عنوان «بر سینمای ایران چه گذشت» که ۳ تا ۶ مهرماه برگزار شد، سینمای ایران پیش از انقلاب تا سال ۷۲ مورد واکاوی و بحث قرار گرفت. همچنین مجموعه مستند «بر سینمای ایران چه گذشت» به زودی در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
حضور برای عموم در این نشستها آزاد است.
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