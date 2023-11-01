کنگره بین المللی «جراحان مغز و اعصاب» در بابل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران پیش ازظهر چهارشنبه در کنگره بین‌المللی و میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران دانشگاه علوم پزشکی بابل، اظهار کرد: مغز فرمانده سلسله اعصاب و اعضا و جوارح انسان است، او باید فرمان بدهد تا اعضای دیگر بدن کار کند.

آیت الله محمدی لائینی ضمن یادآوری از مسائل غزه، گفت: در مقابل این حجم از جنایت و آدم‌کشی که در غزه اتفاق می‌افتد عده‌ای جنایتکار هستند و عده‌ای باوجود توانمند بودن این کار را نمی‌کنند که ناشی از فرمانی است که به مغز جسمانی از سوی مغز معنوی و روحانی داده می‌شود، پس اگر مغز معنوی را اصلاح کنیم رفتار و کردار انسان نیز اصلاح می‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: ما باید دو اصل را همیشه در رابطه با رفتار و عملکرد انسان‌ها در نظر بگیریم از این رو به دو طب نیاز داریم، طبی برای مغز ظاهری و طبی برای مغز روحانی تا بعد ظاهری ما را مدیریت کند.

امام جمعه ساری با اشاره به اهمیت طب جسمانی و طب معنوی، یادآور شد: قطعاً باید به طب معنوی هم بپردازیم، به اعتقادات و ارزش‌ها نیز توجه کنیم.

وی با بیان اینکه شخصیت دکتر کتابچی دو بعدی است یعنی هم بعد علمی و هم معنوی و دینداری عنوان کرد: ایشان بزرگ‌ترین حسینیه تهران را در دست ساخت دارد و این اقدام به پیشنهاد همسرشان در بهترین نقطه شهر انجام شد تا با ساخت این مکان، اعتقادات و معنویت را بسازد و عشق و علاقه به اهل بیت (ع) را در انسان زنده کند تا رفتار بعد جسمی را مدیریت کند.

گفتنی است: در این مراسم از دکتر کتابچی به پاس چندین سال خدمات ارزنده علمی و معنوی تقدیر شد.