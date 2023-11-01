برخی کالاهای اموال تملیکی کرمان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دراین سفر با همکاران قضائی و اداری استان دیدار داشتیم و سپس بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی داشتیم و بعد از انبار گمرک بازدید کردیم که در گمرک کالای رسوبی نداشتیم و باید از مدیر کل گمرک و همکارانشان تشکر کرد که به موقع کالاها تعیین تکلیف شدند و واقعاً اگر کالاهای وارداتی و صادراتی به موقع تعیین تکلیف شوند به رونق اقتصاد کمک می‌کند.

رحیمی افزود: در انبار سازمان تملیکی استان یک مقدار کالا از جمله ماینرها را رسوب داریم که در سراسر کشور این رسوب ماینرها را داریم و از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیریم تعیین تکلیف شوند و چون برق مصرف می‌کنند نمی‌شود آنها را فروخت.

وزیر دادگستری بیان کرد: اما لباس و مواد خوردنی و آشامیدنی هم جز کالای رسوبی بود که تدبیر شده به شرط صادرات فروخته شوند.

رحیمی گفت: مشکل سازمان تملیکی استان این است که انبارشان استیجاری است و موجر ملکش را می‌خواهد، این مشکل در داخل استان قابل حل است و برخی ادارات دولتی استان هستند که انبار خالی دارند و مطابق قانون باید حتماً این اموال مازاد را اگر دستگاه دیگری نیاز داشت در اختیار قرار دهند که دو انبار از یک دستگاه دولتی شناسایی شده و با استاندار مطرح خواهد شد تا دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهد.