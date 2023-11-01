اجرای زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی صادرات را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شهبازی در بازدید استان‌های مختلف از زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی گواهی شده شهرستان تویسرکان اظهار کرد: تویسرکان به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولاتی چون پیوندک و نهال گردوی پیوندی گواهی شده در سطح کشور مطرح است.

وی افزود: امروز ۱۲۰ نفر از استان‌های مختلف کشور مهمان شهرستان تویسرکان هستند تا با امکانات و توانمندی‌های استان همدان در این مجموعه آشنا شوند و زمینه‌ای ایجاد شود تا از تولیدات این زنجیره در نقاط مختلف کشور بیشتر استفاده کنیم.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: این زنجیره اولین زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی گواهی شده در کشور است که در سه فاز اجرا شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول باغ مادری در ۶ هکتار زمین و قابلیت تولید ۲ میلیون سرشاخه و ۶ میلیون چشمه پیوندک است گفت: این فاز میزان قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین می‌کند همچنین فرصت صادرات به دنبال دارد.

شهبازی با اشاره به اینکه فاز دوم، خزانه تولید پایه نهال گردوی پیوندی گواهی شده در ۵ هکتار است تصریح کرد: در این فاز به طور متناوب در سال‌های مختلف کشت انجام می‌شود و قابلیت تولید ۱۵۰ هزار پایه در این خزانه وجود دارد.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: فاز سوم گلخانه‌ای منحصر به فرد در راستای تولید محصول گواهی شده طراحی و در مساحت ۳ هکتار اجرا شده به نحوی که این گلخانه قابلیت تولید ۱۲۰ هزار نهال در سال را دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان تأکید کرد: بخش قابل تأملی از نیاز کشور در حوزه نهال گردوی پیوندی گواهی شده به واسطه این گلخانه تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه خروجی زنجیره تولید نهال پیوندی گواهی شده استفاده از پیوندک در طرح سرشاخه کاری درختان گردو است گفت: این مهم در حوزه رفع نیاز واردات پیوندک اثرگذار است.

شهبازی در پایان به چهار رقم گردو که برای اولین بار معرفی شده اشاره کرد و افزود: چهار رقم گردوی ایرانی به طور انحصاری در این مجموعه کشت می‌شود که برای تولید پیوندک و نهال در داخل کشور مثمر ثمر است.