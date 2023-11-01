به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای دانش آموزی شهرستان مریوان ضمن گرامی داشت هفته بسیج دانش آموزی و یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش آموز به حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین و غزه در طی روزهای گذشته اشاره و اظهار کرد: در این حملات متأسفانه بیش از ۸ هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین و غزه کودک و جوان، زن و مرد به شهادت رسیدند که از این تعداد بیش از ۳ هزار نفر آنها کودک هستند.

ماموستا شیرزادی بر حضور گسترده دانش‌آموزان و قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه تاکید کرد و افزود: بر همه ما واجب است که در این روز اقتدار نظام و حمایت همه جانبه خود را از مسلمانان فلسطین و غزه به نمایش بگذاریم.

وی شهید فهمیده را بهترین الگو برای نوجوانان دانست و افزود: دانش آموزان باید خط و مشی شهدا را سرلوحه کار زندگی خود قرار دهند و پیام و درس‌های شهدا را در حوزه تحصیل اجرا کنند.

یادواره شهدا در الگوسازی برای نسل جوان اثرگذار است

امام جمعه مریوان با اشاره به اینکه مهمترین هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا عنوان کرد و افزود: هرچقدر یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم باز هم کم است، چون این نوع یادآوری‌ها می‌تواند در الگوسازی برای نسل جوان تأثیرگذار باشد.

وی افزود: دانش‌آموزان با حضور به موقع خود در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که هرجا و در هر مقطعی که نیاز باشد برای دفاع از وطن پای کار هستند و هر جا هم پای نوجوانان باز شده مقدمه فتوحات شده‌اند.

امام جمعه مریوان اگر امروز در امنیت و با آسودگی به سر می‌بریم و به امر تعلیم و تربیت مشغول هستیم به برکت از جان گذشتگی و فداکاری شهدای گرانقدر ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس است.

وی گفت: نهادینه کردن فرهنگ مقاومت و آموزش حماسه‌سازی از درس‌های آموزش و پرورش بود که نسل گذشته با فراگیری آن موفق شد، کشور را برابر هجوم بیگانگان حفظ کنند.

شهیدان ارزشمندترین افراد در دنیا و آخرت هستند

ماموستا شیرزادی، با بیان اینکه جامعه فرهنگی نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده‌ساز ایران اسلامی دارند، عنوان کرد: امروز دشمن به خوبی به نقش مؤثر فرهنگیان در تبیین اسلام، شعائر اسلامی، تفکر بسیجی، حسینی، علوی، فاطمی و مهدوی پی برده است؛ به همین دلیل در توطئه‌های اخیر سراغ جامعه فرهنگیان آمده و برای به انحراف کشاندن و یا تعطیلی فرایند تعلیم و تربیت اسلامی، ایرانی، بر مبنای سند تحول برنامه‌ریزی کرده است.

در پایان مراسم از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آمد.