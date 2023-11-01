سامانه سامد ویژه سفر رئیس جمهور به استان کردستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار سامانه تلفنی ۱۱۱، پاسخگویی به درخواست‌های مردمی (ویژه سفر ریاست جمهوری) که در محل سالن تربیت بدنی دانشگاه کردستان، برگزار شد، اظهار کرد: با عنایت به قریب الوقوع بودن سفر رئیس جمهور به استان کردستان در روزهای یازدهم و دوازدهم آبان ماه جاری، برای سهولت در ارتباط مردمی، طرح مشکلات و درخواست‌ها تنها از طریق شماره تلفن ۱۱۱ امکانپذیر است و اقدامات لازم جهت فعالیت هر چه‌مطلوب‌تر، سایت پاسخگویی انجام شده است.

وی افزود: این سامانه از اکنون تا روز جمعه، از ساعت هفت صبح تا ۹ شب به صورت دو شیفت فعال است و مردم در مدت سفر رئیس جمهور به استان می‌توانند بدون حضور فیزیکی در هر نقطه‌ای که حضور دارند با سامانه سامد از طریق شماره تلفن ۱۱۱ ارتباط برقرار کنند.

زارعی‌کوشا اضافه کرد: به منظور افزایش بهره‌وری سایت پاسخگویی به درخواست‌های مردم از طریق تلفن ۱۱۱ با حضور بیش از هزار نفر نیروی مجرب و متخصص کارشناس سامد از همکاران دستگاه‌های اجرایی از طریق ۲۰۰ خط ارتباطی تأمین شده است.

استاندار کردستان با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ میز ارتباط مردمی در دستگاه‌های اجرایی متشکل از معاونین وزرا و نمایندگان تام‌الاختیار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ در طول سه روز آماده پاسخگویی به مشکلات هستند و در این راستا بنرهایی در سطح شهر جهت معرفی نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در محل میز خدمت ارتباط مردمی نصب شده است.

گفتنی است، مرکز سامد، سامانه ارتباطات مردمی با دریافت مطالبات، انتقادات، ایده‌ها و نظرات، درخواست‌ها، و گزارش‌های مردمی می‌کوشد تا با برقراری ارتباط پویا میان مردم و دولت و همچنین افزایش سطح دسترسی به مسئولان و کارگزاران دولت، با رویکرد حل مشکل و همفکری در برنامه ریزی‌ها، زمینه مشارکت تمامی اقشار جامعه را عملی سازد.

مردم می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۱۱ و یا مراجعه به سایت این سامانه به درخواست‌ها و مطالبات خود اقدام کنند.