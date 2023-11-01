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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

فرمانده انتظامی فردیس خبر داد؛

دستگیری سارقان موبایل‌قاپ در فردیس

دستگیری سارقان موبایل‌قاپ در فردیس

فردیس- فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری دو سارق موبایل قاپ با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کامران ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وقوع چندین فقره سرقت موبایل با شیوه قاپ زنی در شهرستان فردیس و ایجاد احساس ناامنی بین شهروندان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: در ادامه رسیدگی به موضوع، مأموران انتظام در حین سرکشی از حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش مشکوک شده و به صورت نامحسوس به تعقیب وی پرداخته و در حالی که راکبین موتورسیکلت قصد سرقت تلفن همراه یکی از شهروندان را داشتند از حضور پلیس در موقعیت مطلع و اقدام به فرار می‌نمایند که با انجام سریع طرح مهار در چنگال پلیس گرفتار می‌شوند.

رییس پلیس فردیس افزود: متهمان دستگیر شده پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات تکمیلی پلیس به ارتکاب ۴۰ فقره سرقت تلفن همراه از شهروندان با شیوه قاپ زنی اعراف کردند.

سرهنگ ملکی در پایان با اشاره به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، به سارقان سابقه‌دار هشدار داد و گفت: پلیس بصورت شبانه روزی در کمین آنهاست.

کد مطلب 5927801

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