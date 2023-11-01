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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

سقوط از داربست عامل فوت کارگر ساختمانی در ساوجبلاغ

سقوط از داربست عامل فوت کارگر ساختمانی در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی ساوجبلاغ گفت: یک کارگر ساختمانی به علت سقوط از داربست به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت شد.

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت پلیسی ۱۱۰، مبنی بر سقوط یک کارگر از ارتفاع، در یکی از باغ‌های خانوادگی اطراف این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، فردی در حین کار در یک ساختمان نیمه کاره از روی داربست به پایین سقوط کرده است.

سرهنگ سلیمانی در پایان با اشاره به اینکه این فرد پس از چند روز بستری در بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است از مردم خواست: که قبل از انجام هر گونه فعالیت، از رعایت نکات ایمنی اطمینان حاصل کنند که شاهد وقایع دلخراش اینچنینی نباشیم.

کد مطلب 5927808

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