به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی استان با تاکید بر اینکه نامگذاری یک روز برای دانش آموزان مقصد بزرگی داشته است، اظهار کرد: اعلام روز شهادت شهید فهمیده به عنوان روز بسیج دانش آموزی نشان میدهد که دانش آموزان میتوانند با روحیه حماسی، انقلابی و بصیرت سیاسی نقش خطیری را در پیشرفت و صیانت کشور ایفا کنند.
وی با بیان اینکه امثال شهید فهمیده و بالازاده نماد بزرگی از قدرت روحی دانش آموزان ما هستند، گفت: عنوان بسیج به خاطر این است که در هر کجای کشور کاری بر زمین ماند بسیجیان این کار را انجام دهند یعنی تبرعی کار کنند.
امام جمعه اردبیل بیان کرد: با تبیین راهکارهایی که بسیجیان به واسطه آن میتوانند به کشور خدمت کنند و اولین مطلب که ضرورت دارد بسیجیان به آن توجه کنند این است که خوب تحصیل کنند، الان هم که نگاه میکنید کشور ما در یک منطقه متلاطم قرار گرفته کینه آمریکا و اروپا نسبت به ایران تمام نشدنی است و اگر فرصت پیدا کنند به گونهای به ایران حمله میکنند که با نابودی ایران باز هم قانع نمیشوند.
آیت الله عاملی ادامه داد: قبلاً جایگاه ایران کجا بود؟ اما اکنون رئیس جمهور آمریکا التماس میکند که ایران ضبط نفس کند این اقتدار از کجا پیدا شده است؟ یک ملت نیازمند غرور مقدس است، غرور ما ۵۰۰ سال شکسته شد هرکس رسید تکهای از کشور ما را برداشت بیگانگان به جای ملت برای این کشور تصمیم گرفتند! حضرت امام (ره) میفرمایند: وقتی شاه را میدیدم که در کنار رئیس جمهور آمریکا چطور حقیرانه ایستاده من ناراحت میشدم. چنین انسانهای با غیرتی وزن کشور را بالا بردند توجه کنید که در عالم اسلام در نسل کشی غزه غیر از ایران اسلامی جرأت مخالفت صریح با شیطان بزرگ را ندارد، عالم اسلام آتش گرفته و داخل آتش میسوزد اما دولتهای اسلامی و عربی چشم به تصمیم آمریکا دوخته اند!
آیت الله عاملی گفت: در رابطه با جنایتهای اخیر اسرائیل از هیچ کشور عربی و اسلامی صدایی عمده شنیده نمیشود چون همه میترسند و نمیتوانند از کلمه اشغالگر استفاده بکنند، کشوری که الان استقلال دارد و خودش برای خودش تصمیم میگیرد، کشوری که حاکمیت ملی دارد، ایران است که بخشی از این بر میگردد به رهبریت بخش دیگر هم بر میگردد به پیشرفتهای علمی و این دو اگر نباشد یک کشور به آب میرود.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: من اخیراً در محضر مقام معظم رهبری بودم به آقا عرض کردم که من با تمام وجود و تمام ذراتم از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه هویت شیعی را حفظ کردید و از اصول تنازل نکردید خیلی از افرادی که در ایران سرکار آمدند اگر مجال پیدا میکردند کشور را دو دستی تقدیم آمریکا میکردند اما حضرت امام و مقام معظم رهبری محکم ایستادند و با درایت ملت و کشور ما را سر بلند کردند.
پیشرفت علمی لازمه بسیج دانش آموزی است
آیت الله عاملی گفت: اولین چیزی که در بسیج دانش آموزی لازم است پیشرفت علمی است یعنی وقتی که نتایج کنکور اعلام میشود آنهایی که رتبههای یک رقمی و دو رقمی میآورند از مجموعه بسیج باشند. من به فرمانده بسیج کشور گفتهام که در قبولیهای کنکور، شما باید از این هویت جمعی استفاده کنید و اعلام کنید که چه تعداد از این افراد از مجموعه بسیج است تا چهره علمی بسیج در کشور تبیین شود.
وی افزود: دومین مسئله، اخلاق و تهذیب نفس است یک دانشآموز باید آرزو، احساس، عواطف، قلب و ذائقه بزرگی داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اخلاق، ادب و سلوک اجتماعی برای یک جوان و برای یک دانشآموز که میخواهد فردا وارد جامعه بشود بسیار مهم است شما ممکن است فردا مدیر یک مجموعه مهم بشوید در آن صورت با زیردستان خودتان چگونه رفتار میکنید؟
وی افزود: از ما دو گونه عمل صادر میشود یک کاری که ربطی به انسان بودن ما ندارد مانند خوردن که در حیوان هم وجود دارد مانند نوشیدن که در حیوان هم وجود دارد، مسکن میخواهید حیوان هم مسکن میخواهد اما در انسان ایثار هست در حالی که حیوان هیچ وقت ایثار نمیکند این صفات را اگر یک دانشآموز درست کرد هویت او هویت انسانی میشود در آخرت هم به شکل انسان وارد آخرت میشود.
امام جمعه اردبیل گفت: سومین مطلبی که باید در بسیج دانش آموزی محقق شود عبارت است از بصیرت سیاسی، مبادا دشمن بیاید با جنگ روحی و روانی باعث شود که یک جوان برود در خاک دشمن بازی کند اقتدار کشور زمانی است که بصیرت باشد، حدود دویست کانال بالای سر ما بذر نفرت، تسویل و مکر السیات را بر سر ما میریزند و جوانان ما را گاهی به اشتباه میاندازد آنها خوب و بد، حق و باطل و سعادت و شقاوت را جا به جا میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل خاطرنشان کرد: الان چه کسی شک و شبهه دارد که حق با فلسطین است؟ رژیم غاصب ۷۵ سال است که وارد خانه مردم شده است او باید برگردد و برود به همان جایی که از آنجا آمده است، ۷۵ سال است انسانهای مظلوم را میکشند، ۷۵ سال است که رسماً ترور میکنند تروریست دولتی در دنیا اسرائیل است.
وی ادامه داد: عجیب است این رژیم جعلی یک قلدر به تمام معنا شده چون آمریکا و اروپا پشت او ایستادهاند در نتیجه این رژیم عفن در جنایت و دیکتاتوری آرزویی نگذاشته و آخرش به جنایت غزه رسیده است.
وی گفت: ملت فلسطین نگاه کردند دیدند که به مرگ تدریجی افتاده اند و مدام کشته میشوند انسانهای عاقل آیا در این شرایط مینشینند و تماشا میکنند؟ قطعاً خیر!
فلسطینیها دیدند که صهیونیستها به داخل مسجد الاقصی حمله میکنند، بنابراین این مظلومان به پا خواستند. حماس یک ضربهای برای اسرائیل زد که هیچ وقت جبران نمیشود.
اسرائیل در مقابل دنیا ایستاده است
آیتالله عاملی بیان کرد: کل دنیا به پا خواستهاند بسیاری از آنها که تظاهرات میکنند مسلمان نیستند آنهایی که در آمریکا بیرون آمدند مسلمان نیستند آنهایی که در برلین بیرون آمدند مسلمان نیستند کشورهای اروپایی گفتند که کسی حق ندارد به نفع فلسطین به خیابانها بیایند اما مردم به خواست دولتها توجه نکردند!
وی گفت: در عرض ۲۴ ساعت حیثیت آمریکا و اروپا از جهت حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت ملی تماماً ریخت و از بین رفت در ۲۴ ساعت چوب حراج زدند به تمام ادعای دموکراسی و حقوق بشر، آزادی رأی آزادی اعتقادی آزادی مناسک دینی و همه این ادعاها ویران شد. بر روی قیافه شوم اینها پرده نازکی بود که آن پرده با حمله حماس افتاد و معلوم شد اسرائیل در مقابل دنیا ایستاده است و آبروی اروپا و آمریکا به گونهای رفت که دیگر هیچ وقت درست نخواهد شد.
امام جمعه اردبیل در پایان گفت: غصه ما این است تا حال ۳۲۰۰ بچه، طفل و دانش آموز شهید شدند و هزار نفر از این کودکان هنوز زیر خاک هستند بعضی صحنههایی در فیلمها دیده میشود که جز قاصمات الظهر است و دنیا این تصاویر را هرگز ندیده است و خداوند به خاطر سه طایفه بلا را دفع میکند یکی پیرمردها، یکی بچهها و یکی هم حیوانات زبان بسته.
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