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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۰۲

جانشین وزیر دفاع:

بسیج دانش آموزی قلب تپنده تشکل بسیج است

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح گفت: بسیج دانش آموزی به لحاظ دارا بودن خصوصیاتی چون شور ، نشاط و پاکی نسبت به دیگر سازمانهای بسیج از جایگاه بالاتری برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سردار سرتیپ احمد وحیدی در دومین روز از برگزاری همایش فرماندهان و مدیران بسیج دانش آموزی سراسر کشور گفت: بی تردید بحث ابتکارات و خلاقیت هایی که در قشر دانش آموزی وجود دارد بسیار با اهمیت است زیرا این ابتکارات برای آینده علمی و تحقیقاتی کشور با اهمیت است.

وی با بیان اینکه امروز باید در مرزهای دانش حرکت کنیم آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را جهت حمایت از اختراعات و ابتکارات دانش آموزان بسیجی را اعلام کرد.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح در بخش دیگری از بیانات خود با استناد به رفتار دو گانه و تبغیض آمیز و خوی وحشی گری غربی ها و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری که استفاده از سلاح هسته ای را خلاف شرع و مصالح عمومی جهان دانستند جوسازی های موجود علیه ایران را ناشی از شکست و اضمحلال آنان دانست و تاکید کرد: دشمنان از رشد فرایند انقلاب اسلامی و تفکر جدیدی که در جهان در راستای ارتقای جایگاه اسلام ایجاد شده به شدت نگران هستند .

وی در پایان به عزم استوار ملت و مسئولین نظام جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق حقه ایران در استفاده از فناوری هسته ای تاکید کرد و گفت : کوچکترین عقب نشینی و سستی خیانت به آرمان شهیدان و دستاوردهای گرانقدر انقلاب اسلامی است.
کد مطلب 545420

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