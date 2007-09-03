بسیج دانش آموزی قلب تپنده تشکل بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سردار سرتیپ احمد وحیدی در دومین روز از برگزاری همایش فرماندهان و مدیران بسیج دانش آموزی سراسر کشور گفت: بی تردید بحث ابتکارات و خلاقیت هایی که در قشر دانش آموزی وجود دارد بسیار با اهمیت است زیرا این ابتکارات برای آینده علمی و تحقیقاتی کشور با اهمیت است .

وی با بیان اینکه امروز باید در مرزهای دانش حرکت کنیم آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را جهت حمایت از اختراعات و ابتکارات دانش آموزان بسیجی را اعلام کرد .

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح در بخش دیگری از بیانات خود با استناد به رفتار دو گانه و تبغیض آمیز و خوی وحشی گری غربی ها و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری که استفاده از سلاح هسته ای را خلاف شرع و مصالح عمومی جهان دانستند جوسازی های موجود علیه ایران را ناشی از شکست و اضمحلال آنان دانست و تاکید کرد: دشمنان از رشد فرایند انقلاب اسلامی و تفکر جدیدی که در جهان در راستای ارتقای جایگاه اسلام ایجاد شده به شدت نگران هستند .