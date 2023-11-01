به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، طاهره توفیقیان از حضور ۱۸ متخصص جدید در اسفراین و اختصاص آنها از سوی وزارت بهداشت و درمان در سهمیهبندی جدید به اسفراین خبر داد و اظهار کرد: در این میان با پیگیریها موفق شدیم دو رشته جدید جراحی مغز و اعصاب و توانبخشی را برای رفاه حال شهروندان اسفراینی جذب کنیم.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین افزود: متخصصان جدید در رشتههای زنان و زایمان، اطفال، پاتولوژی، ارتوپدی، پوست، داخلی، بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی)، بیهوشی، جراحی عمومی، چشم، رادیولوژی، روانپزشکی، کودکان و گوش و حلق و بینی به مردم خدمت رسانی میکنند.
وی با اشاره به راه اندازی بخش سرپایی توانبخشی و ام آر آی در بیمارستان امام خمینی اسفراین در آیندهای نزدیک گفت: جذب متخصصان توانبخشی و جراحی مغز و اعصاب با توجه به اعلام نیاز در این واحدها برای اسفراین اتفاق افتاد که ظرفیت بسیار خوب درمانی را برای شهروندان اسفراینی فراهم میکند.
توفیقیان یکی از دغدغههای اصلی مجموعه سلامت را تأمین پزشک متخصص دانست و افزود: در این راستا تعاملات و مکاتباتی در سطح کلان پیگیری شده که خوشبختانه بخشی از این نیاز به اسفراین اختصاص داده شده است.
وی همچنین ادامه داد: حضور جراح مغز و اعصاب در اسفراین یک الزام برای کاهش اعزام بیماران ترومایی به شهرهای همجوار بود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به اینکه با حضور این متخصصان در اسفراین ۴۳ متخصص ضریب K مشغول خدمت رسانی به مردم میشوند، افزود : متخصصان جدید از اول آذر در بیمارستان و کلینیک تخصصی فعالیت خود را آغاز میکنند.
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