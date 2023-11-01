به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار روز ملی ترکیه را تبریک گفت و با ابلاغ سلام رئیسی به رئیس جمهور ترکیه و با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر دو رئیس جمهور، از موضع حمایتی قوی اخیر آقای اردوغان و نیز حمایت پرشور مردم ترکیه از مردم مظلوم غزه تشکر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه گفت: دولت آمریکا در حالی که به طور مستقیم در حمایت و مدیریت حملات بی رحمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و جنایات جنگی رژیم در غزه نقش دارد و فرمانده سنتکام و فرماندهان نظامی آمریکا در اتاق عملیات جنگ در تل‌آویو حضور دارند، به دیگران توصیه خویشتنداری می‌کند.

وی افزود: آمریکا به عنوان یک طرف جنگ علیه غزه در جایگاهی نیست که دیگران را به خویشتنداری توصیه کند. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد جریان‌های مقاومت در منطقه به طور مستقل تصمیم می‌گیرند و در صورت عدم توقف فوری جنگ علیه مردم بی دفاع غزه، هر لحظه خطر گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه وجود دارد و مسؤلیت پیامدهای آن مستقیماً با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: جریان‌های مقاومت فلسطینی به ما گفته‌اند که مشکلی از نظر امکانات نظامی و توانایی برای ادامه نبرد طولانی و تداوم مقابله قدرتمندانه با رژیم صهیونیستی ندارند، مع هذا با توجه به تمرکز حملات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان بی دفاع و محاصره تمام عیار غزه، لازمست کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی، رفع محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی اقدام فوری و مؤثری داشته باشند و در این رابطه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت برگزاری فوری نشست سران کشورهای اسلامی و عربی تأکید می‌کند.

اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام خود به رئیسی رئیس جمهور کشورمان و با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر با ایشان در خصوص تحولات فلسطین، دیدگاه ترکیه در خصوص بحران جاری فلسطین را تبیین کرد و گفت: اولویت ترکیه توقف حملات به غزه، آتش بس و رفع محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی است و لازمست برای ایجاد سازوکارهایی که امنیت مردم فلسطین را تأمین کند، تلاش کنیم.

در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه دو کشور در زمینه‌های مختلف بویژه اقتصادی و تجاری مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.