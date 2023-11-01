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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی خبرداد؛

ارائه خدمت به نابینایان در نسل جدید کتابخانه های عمومی

ارائه خدمت به نابینایان در نسل جدید کتابخانه های عمومی

مشهد- مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: ارائه اطلاعات، آموزش، مهارت افزایی و ارائه خدمت به قشرهای مختلف جامعه از عمده‌ترین فعالیت نسل جدید کتابخانه‌های عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان با اشاره به کارکرد نسل جدید کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: امروزه کتابخانه‌ها به عنوان قرارگاه‌های فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه گفتگو محوری، تعامل و توانمند سازی اقشار مختلف جامعه معرفی می‌شوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از جمله فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی در نسل جدید را توجه به افراد با نیازهای خاص عنوان کرد و افزود: مایه مسرت است که اعلام کنم امروز علاوه بر قشر نابینا، ناشنوایان و معلولین جسمی و حرکتی نیز می‌توانند از خدمات کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند و این افتخاری برای ما است تا برای این مخاطبین وفادار نقش تسهیل‌گر را ایفا کنیم.

وی فعالیت کتابخانه‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: ارائه اطلاعات، آموزش، مهارت افزایی و ارائه خدمت به قشرهای مختلف جامعه از عمده‌ترین فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی در نسل جدید هستند.

وی با بیان اینکه ارتباط بین بخش نابینایان کتابخانه‌های عمومی استان فرا سازمانی و در سطح ملی است، اظهار کرد: مجموعه کتابخانه‌های عمومی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در خصوص برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مشترک با جامعه نابینایان آمادگی کامل دارد.

عضویت رایگان نابینایان و کم نابینایان

در ادامه حمیدرضا علیزاده رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی ضمن تقدیر از ارائه خدمات به قشر نابینا و کم بینا در کتابخانه‌های عمومی گفت: در حدود ۱۴۰ هزار پرونده افراد دارای معلولیت در استان تشکیل شده است، که تعداد ۱۹ هزار از این افراد نابینایان و کم بینایان هستند.

علیزاده اظهار کرد: در حوزه توانمند بخشی افراد دارای معلولیت خاصه نابینایان، متأسفانه در حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را نداشته‌ایم؛ لذا نقش حمایتگر کتابخانه‌ها در این حوزه بیش از پیش نمایان می‌شود.

کد مطلب 5928007

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