ارائه خدمت به نابینایان در نسل جدید کتابخانه های عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان با اشاره به کارکرد نسل جدید کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: امروزه کتابخانه‌ها به عنوان قرارگاه‌های فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه گفتگو محوری، تعامل و توانمند سازی اقشار مختلف جامعه معرفی می‌شوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از جمله فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی در نسل جدید را توجه به افراد با نیازهای خاص عنوان کرد و افزود: مایه مسرت است که اعلام کنم امروز علاوه بر قشر نابینا، ناشنوایان و معلولین جسمی و حرکتی نیز می‌توانند از خدمات کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند و این افتخاری برای ما است تا برای این مخاطبین وفادار نقش تسهیل‌گر را ایفا کنیم.

وی فعالیت کتابخانه‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: ارائه اطلاعات، آموزش، مهارت افزایی و ارائه خدمت به قشرهای مختلف جامعه از عمده‌ترین فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی در نسل جدید هستند.

وی با بیان اینکه ارتباط بین بخش نابینایان کتابخانه‌های عمومی استان فرا سازمانی و در سطح ملی است، اظهار کرد: مجموعه کتابخانه‌های عمومی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در خصوص برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مشترک با جامعه نابینایان آمادگی کامل دارد.

عضویت رایگان نابینایان و کم نابینایان

در ادامه حمیدرضا علیزاده رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی ضمن تقدیر از ارائه خدمات به قشر نابینا و کم بینا در کتابخانه‌های عمومی گفت: در حدود ۱۴۰ هزار پرونده افراد دارای معلولیت در استان تشکیل شده است، که تعداد ۱۹ هزار از این افراد نابینایان و کم بینایان هستند.

علیزاده اظهار کرد: در حوزه توانمند بخشی افراد دارای معلولیت خاصه نابینایان، متأسفانه در حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را نداشته‌ایم؛ لذا نقش حمایتگر کتابخانه‌ها در این حوزه بیش از پیش نمایان می‌شود.