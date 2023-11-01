ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با حوادث طبیعی در بخش کن

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی عصر چهارشنبه در آئین تودیع محمد تاجیک و معارفه مرتضی محمدنژاد بعنوان سرپرست بخشداری کن که با حضور شایان معاون سیاسی اجتماعی، بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی، علمشاهی بخشدار مرکزی، مطلبی نژاد بخشدار آفتاب، منعمی مشاور و مدیر حوزه فرماندار، مخبریان نژاد رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، حسینی مسئول حراست، حجت الاسلام علیایی مشاور فرماندار در امور روحانیت و اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش کن در محل سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات محمد تاجیک و آرزوی توفیق برای وی، به مرتضی محمدنژاد سرپرست بخشداری خیر مقدم گفت.

وی افزود: ایجاد فضای تعامل و همکاری در بخش کن در جهت اجرای دقیق امور محوله، رضایت و خشنودی مردم و مسئولین نظام را به ارمغان خواهد آورد.

فرماندار تهران گفت: قدمت منطقه کن و ریشه دار بودن مردم این منطقه، اهمیت حفظ حریم و جلوگیری از تعرض به محدوده این منطقه را دو چندان می‌کند و انتظارات ما در بخش کن، احصای تمامی مسائل منطقه و روستا است و بایستی به سمت حل موضوعات حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: مسائل بخش کن فقط در حوزه عمران و آبادانی نیست، ما مکلف هستیم تا فضای فرهنگی اجتماعی محل زندگی تمام کسانی که در این منطقه زندگی می‌کنند را مورد نظر قرار دهیم، شوراها و دهیاران علاوه بر تمرکز بر حوزه‌های عمران و آبادانی، بایستی نگاه به امورات دیگر هم داشته باشند، قطعاً این هزینه‌ها پایدارتر و ماندگارتر خواهد بود.

قیومی با اشاره به قابلیت‌های ویژه بخش کن، توجه به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را زمینه‌ای مناسب برای تبدیل شدن بخش کن به منطقه گردشگری نمونه دانست و توجه ویژه به موقعیت کوهستانی بخش کن و لزوم برنامه ریزی لازم در زمینه مقابله با حوادث طبیعی و موضوع مدیریت بحران را مورد تاکید جدی قرار داد.

معاون استاندار و فرماندار تهران در پایان مرتضی محمدنژاد سرپرست جدید بخشداری کن را فردی با با روحیه انقلابی، کارآمد و کاربلد توصیف کرد و از شوراهای اسلامی و دهیاران بخش کن خواست تا با وی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.