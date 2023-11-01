استقلال بازی سختی در برابر شمس آذر خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازی فردای تیم شمس اذر در برابر استقلال تهران اظهار کرد: بازی سختی در برابر تیمی با کیفیت و با کادر فنی خوب داریم.

وی با بیان اینکه کار سختی داریم، افزود: از سوی دیگر ما یک تیم پرتوان و شایسته با نفرات جویای نام در عرصه فوتبال هستیم و تلاش می‌کنیم خود را به بهترین نحو به فوتبال کشور معرفی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر ادامه داد: بازی سراسر هجومی خواهیم داشت و با تمام برای کسب ۳ امتیاز تلاش خواهیم کرد.

وی بیان کرد: باید تمرکز و حواس لازم را داشته باشیم تا با اشتباهات فردی فضا را برای بازیکنان استقلال فراهم نکنیم.

دقیقی با بیان اینکه فردا از هواداران انتظار داریم که با پرچم سبز و برای افزایش انرژی بازیکنان در ورزشگاه حاضر شوند، عنوان کرد: فردا باید ثابت کنیم که میزبان هستیم و تحت هر شرایطی در ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه وقت آن رسیده که اولین برد خانگی خود را با حضور هواداران کسب کنیم، تاکید کرد: دنبال تک امتیاز نیستیم و سعی می‌کنیم با یک بازی با کیفیت تمام امتیاز این بازی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر ادامه داد: ۴ مصدوم داریم و در دو بازی اخیر میانگین سنی تیم زیر ۲۵ سال بوده که نشان می‌دهد تیمی جوان و کم تجربه اما دونده داریم.

وی تصریح کرد: فردا باید در فاز حمله قوی باشیم اما همزمان باید با تمرکز و دقت مراقب خطوط دفاعی خودمان نیز باشیم تا آسیب نبینیم.

دقیقی با اشاره به اینکه فردا یک فینال تازه برای تیم ما است، یادآور شد: بدون شک استقلال روز سختی را در برابر شمس آذر خواهد داشت.