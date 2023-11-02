۱۲ فوتی بر اثر گازگرفتگی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه کاهش حوادث گاز در اردبیل اظهار کرد: سال گذشته ۴۰ نفر فوتی در استان را بر اثر گازگرفتگی شاهد بودیم که این آمار زمستان شروع نشده در این استان به ۱۲ نفر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه کاهش حوادث گازگرفتگی با همکاری نظام مهندسی، اورژانس، آتش‌نشانی، پلیس، شهرداری و سایر مجموعه‌ها سعی می‌کنیم تا از بروز حوادث و اتفاقات ناگوار جلوگیری کنیم.

معاون ایمنی، بهداشتی و پدافند غیرعامل شرکت گاز اردبیل گفت: هر چند بسیاری از این دستگاه‌ها در جلسات کارگروه حاضر نبودند اما تلاش ما بر این خواهد بود تا با سرکشی به مکان‌های با تجمع بسیار زیاد به ویژه مدارس، مراکز دانشگاهی و سایر مجموعه‌های اداری و خدماتی بتوانیم جلوی گازگرفتگی‌‎ها و انفجارهای احتمالی را گرفته و وضعیت ایمنی مناسبی را در این فضاها فراهم کنیم.

مهری افزود: در سال گذشته ۱۱۶ مورد حادثه در استان رخ داده که ۴۰ مورد آن گازگرفتگی و ۷۲ مورد انفجار و آتش‌سوزی بوده که در این حوادث بیش از ۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اثر گازگرفتگی ۳۱ نفر و انفجار ۹ نفر جان باختند که باید هموطنان مراقبت بیشتری را در این حوزه داشته باشند.

مهری اضافه کرد: بیشترین حوادث در اردبیل و نمین رخ داده به طوری که ۱۱ نفر از هموطنانمان در شهرستان نمین بر اثر گازگرفتگی در سال گذشته جان باختند.

وی بیان کرد: در کنار رفع نقص در واحدهای مسکونی، تجاری و مجتمع‌های بزرگ، تلاش بر این است تا راه خروجی گاز منواکسید کربن به ویژه با نصب دودکش‌های با کلاهک «اچ» مانند بتوانیم از بروز حوادث ناگوار در این حوزه جلوگیری کنیم.

مهری در ادامه سخنان خود یادآور شد: در آستانه فصل سرما همشهریان باید مسیر خروجی بخاری خود را مورد بازدید قرار داده و به عناوین مختلف از باز بودن مسیر خروجی گاز منواکسید کربن مطلع شده و در استفاده از پکیج‌ها نیز ایمنی و خروجی موتورخانه را مورد بازدید قرار دهند.

معاون ایمنی، بهداشتی و پدافند غیرعامل شرکت گاز اردبیل گفت: ما تعامل خوبی را با آموزش و پرورش و سایر مجموعه‌ها برقرار کردیم تا با بازدیدهای مستمر از مدارس و واحدهای آموزشی بتوانیم جلوی بروز حوادث احتمالی را بگیریم.