آرش آریانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد چراغ ویس و تصفیه خانه شماره ۲ سقز از جمله طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو می‌باشد و دولت سیزدهم بر افتتاح و بهره برداری این طرح مهم مصمم بوده که خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های مداوم این طرح با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه شماره ۲ سقز با ظرفیت نهایی ۶۰۰ لیتر بر ثانیه، اجرای خط انتقال آب خام به طول ۲۶.۵ کیلومتر با لوله فولادی از سد چراغ ویس به تصفیه خانه‌های شماره ۱ و ۲، اجرای خط انتقال آب پاک به طول ۶ کیلومتر با لوله فولادی یک هزار میلی‌متر، از عمده اقدامات اثر بخش این شرکت در راستای تأمین آب شرب سالم و پایدار شهرستان سقز است.

آریانژاد یادآور شد: برای طرح مدول دوم تصفیه خانه شماره ۲ سقز، ۶ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که با بهره برداری این طرح آب شرب با کیفیت شهروندان سقزی تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان افزود: ظرفیت تأمین آب این تصفیه خانه ۶۰۰ لیتر در ثانیه است که ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد.

با بهره برداری تصفیه خانه شماره ۲ و خط انتقال آب شرب به تصفیه خانه شماره ۱، آب شرب پایدار و با کیفیت شهروندان سقزی تأمین خواهد شد.